Lời khai bất ngờ của nghi can phóng hỏa đốt nhà khiến 2 chị em ruột thiệt mạng

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi can đã khai nhận hành vi phóng hỏa đốt nhà người tình khiến 2 người tử vong trên địa bàn TP Thủ Đức, TP HCM.





Ngày 26-6, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM di lý nghi can Lê Công Hậu (SN 1964, quê Bến Tre) từ tỉnh Bến Tre về TP HCM để phục vụ điều tra về hành vi phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người chết ở TP Thủ Đức.



Tại cơ quan công an, Hậu khai có quan hệ yêu đương với bà K.T.T.L. (SN 1974, ngụ quận 3). Tuy nhiên, thời gian gần đây 2 người xảy ra mâu thuẫn nên Hậu lên kế hoạch đốt nhà bà L. để trả thù.





Nghi can Lê Công Hậu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC



Tối 24-6, Hậu đi xe máy từ Bến Tre lên TP HCM để thực hiện âm mưu. Khi đến một cây xăng tại trạm xăng ở khu vực huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, Hậu dừng xe để mua xăng.



Sau đó, Hậu đi xe máy chở can xăng đến nhà bà L. tại con hẻm 19 trên đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức. Chờ đến 2 giờ ngày 25-6, Hậu tưới xăng vào nhà bà L. rồi châm lửa đốt.



Thời điểm này, do hàng xóm ngủ hết nên không ai biết. Chỉ đến khi ngọn lửa bao trùm căn nhà và nghe tiếng la hét, một số người dân mới dùng nước đến dập lửa nhưng bất lực.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Thủ Đức đã khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường triển khai chữa cháy và dập tắt ngọn lửa.



Quá trình điều tra, công an xác định bà K.T.T.L. là chủ căn nhà xảy ra hoả hoạn.



Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 6 người nhưng có 4 người thoát được ra ngoài. Riêng 2 con gái của bà K.T.T.L là N.T.T.N (SN 1999) và N.T.T.X (SN 2003) tử vong.



Hậu sau khi đốt nhà bà L đã nhanh chóng chạy xe máy từ hiện trường về tỉnh Bến Tre để lẩn trốn. Đến 12 giờ 50 phút ngày 26-6, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM và Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ Hậu.

