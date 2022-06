Krông Pa: Dùng dao đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn

(GLO)- Ngày 9-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ giết người xảy ra tại xã Ia Rsươm.





Đối tượng Nay Khê tại Cơ quan Công an và hung khí gây án. Ảnh: Trần Hữu

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 8-6, anh Nay Khê (SN 1999) và một số người bạn khác trong lúc đang uống rượu tại nhà anh Nay Quang (SN 1992, cùng trú tại Buôn Nu, xã Ia Rsươm, huuyện Krông Pa) thì giữa Nay Khê và Nay Quang xảy ra mâu thuẫn với nhau. Nay Quang đã dùng tay đánh Nay Khê. Do tức giận vì bị đánh nên Nay Khê bỏ về nhà lấy một con dao nhọn, dài khoảng 41 cm rồi trở lại để trả thù. Khi thấy Nay Khê mang dao đến, Nay Quang có những lời nói thách thức và Nay Khê đã dùng dao chém một nhát ngang cổ nhưng Nay Quang né được, đối tượng tiếp tục đâm một nhát vào vùng bụng của Nay Quang rồi vứt dao lại bỏ đi.



Hậu quả, Nay Quang bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, đến khoảng 3 giờ sáng 9-6 thì tử vong. Sau khi nghe tin, Nay Khê đã đến Cơ quan Công an đầu thú.



Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc.



TRẦN HỮU