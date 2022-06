Bị cáo Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc cùng 2 bị can khác bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến những sai phạm trong việc chuyển nhượng nền đất tại dự án khu định cư An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM.



Sai phạm tại IPC và Sadeco: Truy tố ông Tất Thành Cang và 19 đồng phạm

Ông Tề Trí Dũng tham ô tiền thù lao, khen thưởng tại Sadeco

Khởi tố ông Tề Trí Dũng trong vụ bán rẻ nền đất tại dự án khu định cư An Phú Tây



Ngày 6-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Tề Trí Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO)), Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng Giám đốc Công ty SADECO), Vũ Xuân Đức (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty IPC) và Trần Đăng Linh (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty IPC) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí”.



Cả 4 bị can bị khởi tố vì liên quan đến những sai phạm trong việc chuyển nhượng nền đất tại dự án khu định cư An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM.



Trước đó, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Tề Trí Dũng 20 năm tù, bị cáo Hồ Thị Thanh Trúc 16 năm tù, bị cáo Vũ Xuân Đức 3 năm tù và bị Trần Đăng Linh 8 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội tham ô tài sản trong vụ Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO), phát hành giá rẻ 9 triệu cổ phiếu cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Nguyễn Kim), gây thất thoát tài sản nhà nước.

Theo TRUNG DŨNG (SGGPO)