Ia Grai: Kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh niên đánh nhau gây rối

(GLO)- Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp bắt giữ 27 thanh thiếu niên liên quan đến vụ đánh nhau, gây rối trong đêm 23-6 tại thôn Tân Lập (xã Ia Sao).





Sáng 25-6, đến theo dõi các đối tượng tái hiện hành vi đánh nhau, hủy hoại tài sản, anh Đào Văn Trọng (trú thôn Tân Lập, xã Ia Sao) cho biết: “Khoảng hơn 22 giờ đêm 23-6, gia đình tôi đang ngủ, nghe tiếng ồn ào nên dậy nhìn ra đường xem có chuyện gì thì thấy 2 tốp thanh niên dùng dao phóng lợn, mã tấu, chĩa 3 răng… đập phá 2 xe máy trước sân nhà tôi, ngoài ra còn nhiều thanh niên khác đứng la hét ở ngoài đường. Sau đó, lực lượng Công an có mặt, các đối tượng bỏ chạy tán loạn, một lúc nữa thì mọi thứ yên tĩnh trở lại. Tôi và bà con ở đây rất bức xúc về hành vi côn đồ, manh động của 2 nhóm thanh niên trên. Sau khi các đối tượng bị bắt giữ thì chúng tôi đã yên tâm hơn, rất hoan nghênh lực lượng Công an có mặt kịp thời xử lý vụ việc”.

Hai nhóm thanh niên cùng hung khí bị bắt giữ. Ảnh: Thúy Trinh



Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trước đó, N.L.H.T. (SN 2004, trú tại xã Nghĩa Hòa, Chư Păh) liên lạc với P.L.V.H. (SN 2004, tạm trú ở thôn Tân Lập, xã Ia Sao) qua Facebook để hẹn tối 23-6, nhóm của T. sẽ đến ngã tư thôn Tân Lập gặp H. “nói chuyện”.



Khoảng 22 giờ 10 phút ngày 23-6, nhóm của T. gồm hơn 20 người đến nơi hẹn thì nhóm của H. gồm 11 thanh thiếu niên chuẩn bị bom xăng, dao, bình xịt hơi cay, tuýp sắt… điều khiển 3 xe máy rồi đốt lửa, ném 2 chai xăng và dùng dao phóng lợn lao vào nhóm của T.

Tuy nhiên sau đó, thấy nhóm của T. đông và nhiều hung khí hơn, nhóm của H. bỏ 3 xe máy lại hiện trường bỏ chạy… Nhóm của T. đang đuổi đánh và đập phá xe máy thì lực lượng Công an kịp thời có mặt.



Trung tá Nguyễn Đức Hưng-Trưởng Công an xã Ia Sao (huyện Ia Grai)-cho biết: “Khoảng 22 giờ 20 phút, nhận tin báo, tôi cùng các đồng chí Công an viên và các trưởng thôn đến ngay hiện trường. Các đối tượng bỏ chạy, hiện trường còn trơ lại 3 chiếc xe máy đã bị hủy hoại, đập phá, dè chắn xe, ốp xe bị hư hỏng hoàn toàn. Xác định đây là vụ việc phức tạp, tôi báo cáo lãnh đạo Công an huyện, đề xuất huy động lực lượng truy xét các đối tượng liên quan”.



Ngay trong đêm, Công an huyện Ia Grai đã huy động Đội Cảnh sát Hình sự, Đội Điều tra tổng hợp và các đội nghiệp vụ, Công an các xã giáp ranh phối hợp cùng Công an huyện Chư Păh, Công an TP. Pleiku truy tìm 2 nhóm đối tượng.

Rạng sáng 24-6, 27 đối tượng cùng các hung khí đã bị bắt giữ, trong đó nhóm H. 11 người; nhóm T. 16 người. Cơ quan Công an hiện đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định.



Có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra, Thượng tá Phạm Chính Nghĩa-Phó Trưởng Công an huyện Ia Grai-cho hay: “Các đối tượng trên trú ở nhiều địa bàn như: xã Ia Sao, Ia Yok, Ia Tô (huyện Ia Grai); xã Ia Nhin, Nghĩa Hòa, Ia Mơ Nông, thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh); xã Biển Hồ, phường Yên Thế, Hội Phú (TP. Pleiku)… Điều đáng nói là 2 nhóm đối tượng trên còn rất trẻ (từ 15 đến 21 tuổi). Do thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, bị bạn bè rủ rê, lôi kéo nên nhóm đối tượng này tham gia đánh nhau, gây rối”.



Trong số 27 đối tượng trên, đối tượng Ksor Yiệp (SN 1999, trú tại làng Kmông, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mới chấp hành xong án treo về tội trộm cắp tài sản. Nói về nguyên nhân tham gia đánh nhau, gây rối, Yiệp tỏ vẻ hối lỗi: “Hôm đó em không định tham gia đánh nhau đâu, tại bạn rủ xuống nhậu với nhóm của H. Đang nhậu thì một đứa trong nhóm nói: “Ở đây chờ một chút, có việc cần”, thế là em ở lại rồi bị kéo vô luôn. Bây giờ em hối hận lắm, tại bữa đó uống say quá mà...”.



Từ những hung khí lực lượng Công an thu được và hành vi manh động, liều lĩnh của các đối tượng, có thể thấy nếu không được ngăn chặn kịp thời, hậu quả của vụ việc trên thật khó lường. Sự việc trên một lần nữa cảnh tỉnh các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý con em, tránh để xảy ra những sự việc đáng tiếc.



THÚY TRINH