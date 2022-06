Giết người, phân xác phi tang xuống cống thoát nước

Gọi người cho vay nợ đến cầm cố xe máy, Vương Văn Đoàn (Hà Nội) đã sát hại nạn nhân rồi phi tang ở nhiều nơi.





Ngày 23-6, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Vương Văn Đoàn (31 tuổi, trú tại huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội) tổng hợp mức án tử hình về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".





Vương Văn Đoàn tại phiên toà.



Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền chi tiêu cá nhân, ngày 7-8-2021, Đoàn đã cầm cố sợi dây chuyền bạc cho anh N.T.Đ. (người trú cùng thôn), lấy 4 triệu đồng. Do không có tiền chuộc lại, Đoàn đã nảy sinh ý định giết anh Đ. để cướp tài sản.



Sáng 9-8-2021, Đoàn gọi điện cho anh Đ. nói dối là muốn cầm cố xe máy Honda Air Blade với giá 25 triệu đồng và lấy lại sợi dây chuyền. Tin là thật, anh Đ. đã đồng ý.



Chiều cùng ngày, Đoàn lấy một con dao rồi giấu vào đống rơm cách nhà một đoạn, mục đích để làm hung khí giết anh Đ. Đến tối, Đoàn gọi điện cho anh Đ. nói tới nhà đón mình.



Gặp nhau, Đoàn bảo: "Anh lên xe em chở về nhà em, tý anh còn đi xe về". Khi anh Đ. lên xe, Đoàn chở người đàn ông này đến khu vực đã giấu dao trước đó.



Tại đây, anh Đ. đưa Đoàn số tiền hơn 20 triệu đồng và dây chuyền bạc cho Đoàn. Nhận tiền, Đoàn cất vào túi quần, đeo dây chuyền vào cổ rồi đưa chìa khóa xe máy cho anh Đ.



Nhận chìa khóa xe máy, anh Đ. đi ra chỗ lấy xe để đi về, nhưng Đoàn lấy con dao giấu trong đống rơm ra chém vào người anh Đ. Anh Đ bị chém vừa bỏ chạy vừa hô "cướp". Chạy được vài bước, anh Đ. bị Đoàn túm áo kéo lại. Anh Đ. lấy hết sức xoay người lại giằng co với Đoàn, nhưng bị kẻ thủ ác sát hại.



Gây án xong, Đoàn mang xe về nhà, sau đó ra hiện trường phi tang xác nạn nhân ở nhiều nơi.



Trong khi đó, thấy chồng mất tích, vợ anh Đ. đã có đơn trình báo cơ quan công an.



Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát các mối quan hệ của anh Đ. Đồng thời truy vết từ camera an ninh, phát hiện Đoàn là đối tượng tình nghi nên mời tới trụ sở làm việc.



Tại cơ quan công an, lúc đầu Đoàn không khai nhận hành vi phạm tội. Đến ngày 13-8-2021, Đoàn mới đến công an khai nhận hành vi của mình.



Trước toà, Đoàn khai do bực tức anh Đ. "cắt phế" nhiều khi cầm cố tài sản nên giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, dẫn tới Đoàn giết anh Đ. Ngoài ra, bị cáo thừa nhận các hành vi gây ra như cáo trạng quy kết.



Bản án sơ thẩm cho rằng hành vi giết người của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, côn đồ nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)