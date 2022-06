Gia Lai thông báo tìm người bị hại liên quan đến đối tượng chiếm đoạt tài sản Lê Khắc Vũ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP. Pleiku đối với đối tượng Lê Khắc Vũ về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự.



Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7-2021, Lê Khắc Vũ (SN 1984, trú tại 172/12 Trường Chinh, phường Trà Bá, TP. Pleiku) đã lợi dụng mối quan hệ bạn bè quen biết với ông Phạm Văn Hoài để vay tiền. Khi đã vay được tiền, Lê Khắc Vũ không trả tiền như cam kết mà xin nghỉ việc tại Trường THPT Phan Bội Châu (nơi Vũ làm việc), cắt liên lạc với cá nhân cho vay tiền, bỏ đi khỏi địa phương rồi chiếm đoạt số tiền đã vay của cá nhân nêu trên. Ngày 30-5-2022, Lê Khắc Vũ đến Cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam- Công an tỉnh Gia Lai.



Để có cơ sở điều tra, xử lý triệt để vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh thông báo ai là người có liên quan và người bị hại trong vụ án thì yêu cầu liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai (số điện thoại: 0694.329.148, địa chỉ: 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) gặp điều tra viên Hồ Quang Dũng hoặc Vũ Quốc Cường (điện thoại liên hệ: 0935674569) cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để điều tra giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.





GLO