Gia Lai: Bắt giữ nhóm đối tượng đâm bị thương nhân viên bảo vệ rừng

(GLO)- Ngày 20-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng đâm bị thương nhân viên bảo vệ rừng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Chư Mố gồm: Nguyễn Văn Lâm (SN 1995, trú tại xã Ia Ma Rơn), Siu Hun (SN 2001), Hiao Sin (SN 2006) và Rmah Yu (SN 2004, cùng trú tại xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Gia Lai: Nhân viên bảo vệ rừng bị đâm trọng thương khi đang làm nhiệm vụ

Đối tượng Lâm (bên trái qua), Hun, Sin và Yu tại Công an huyện Ia Pa. Ảnh Công an Ia Pa cung cấp



Như Báo Gia Lai đã đưa tin, ngày 11-6, tổ tuần tra, quản lý bảo vệ rừng gồm 2 nhân viên là Ksor Suh và Nguyễn Xuân Nam đi tuần tra, kiểm tra tại tiểu khu 1199 (xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) thuộc lâm phần của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Chư Mố. Đến 1 giờ 20 phút ngày 12-6, khi 2 nhân viên mắc võng nằm dưới gốc cây gần khu vực chòi rẫy của người dân thì nhân viên Ksor Suh bất ngờ bị 1 đối tượng dùng vật nhọn đâm gây thương tích tại vùng mông. Ngay sau đó, nhân viên Ksor Suh đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, vụ việc sau đó được Ban Quản lý Rừng phòng hộ Chư Mố trình báo với Công an huyện Ia Pa.



Nhận tin báo, Công an huyện Ia Pa đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh. Đến ngày 17-6 đã bắt giữ 4 đối tượng trên. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lâm khai nhận do bực tức vì trước đó bị nhân viên Ksor Suh nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở về việc vận chuyển lâm sản trái phép nên khoảng 23 giờ ngày 11-6, khi đang ngồi nhậu tại khu vực thôn Plơi (xã Ia Kdăm) thì thấy nhân viên Ksor Suh đi tuần tra ngang qua nên Lâm nảy sinh ý định đánh nhân viên Ksor Suh để trả thù.

Sau đó, Lâm rủ Hun, Sin và Yu cùng tham gia thì được các đối tượng đồng ý. Tại khu vực chòi nơi 2 nhân viên bảo vệ rừng đang chốt chặn, Yu đứng ngoài trông xe, còn Lâm, Hun, Sin đi bộ đến khu vực chòi, Lâm dùng dao nhọn (loại dao bấm) đâm 1 nhát trúng vùng mông của nhân viên Ksor Suh rồi cả nhóm bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau khi điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng, Công an huyện Ia Pa đã tạm giữ hình sự đối tượng Lâm và Hun còn đối tượng Sin và Yu đang được cho gia đình bảo lãnh.



LÊ ANH