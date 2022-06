Đối tượng cướp có vũ khí sa lưới tại Quảng Ngãi sau 30 năm lẩn trốn

Sử dụng “hàng nóng” cướp tiền, vàng của người dân tại tỉnh Nam Hà (nay là Hà Nam và Nam Định) vào năm 1992, sau đó bỏ trốn bất chấp lệnh truy nã. Tuy nhiên, đối tượng đã bị Công an tỉnh Quảng Ngãi “bắt gọn” khi đang lẩn trốn tại một xã miền núi của tỉnh này sau hơn 30 năm gây án.



Đối tượng Văn Trường Sơn bị bắt giữ sau hơn 30 năm lẩn trốn. Ảnh: C.A



Ngày 10.6, Công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đã phối hợp với Công an tỉnh Nam Định bắt giữ đối tượng Văn Trường Sơn, sinh năm 1969, khi y đang lẩn trốn tại thôn Huy Ba II, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi và bàn giao đối tượng để Công an tỉnh Nam Định di lý về tỉnh Nam Định xét xử theo quy định của pháp luật.



Trước đó, Văn Trường Sơn, trú TP.Nam Định, tỉnh Nam Hà đã bị công an tỉnh này khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cướp có vũ khí”.



Tuy nhiên, đối tượng Sơn đã bỏ trốn ngay sau đó nên Công an tỉnh Nam Hà đã ban hành lệnh truy nã đối với Sơn về tội cướp tiền, vàng của công dân tại TP.Nam Định có sử dụng vũ khí nguy hiểm vào ngày 15.6.1992.



Để đối phó với cơ quan chức năng, đối tượng Sơn đã ẩn nấp ở nhiều địa bàn khác nhau và thay đổi nhiều tên gọi. Đồng thời, không thực hiện đăng ký tạm trú hay thường trú ở một địa phương nào.



Tuy nhiên, qua trinh sát và tin báo của quần chúng nhân dân, vào lúc 22h ngày 9.6.2022, lực lượng Công an tỉnh Nam Định và Công an huyện Ba Tơ đã bắt được đối tượng Văn Trường Sơn đang lẩn trốn tại thôn Huy Ba II, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi trước sự ngỡ ngàng của đối tượng.





Theo LÊ ĐỨC (LĐO)