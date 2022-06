Dàn xếp đấu giá đất gây thất thoát 20 tỉ đồng, 5 người bị khởi tố

Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 người dân tổ chức dàn xếp đấu giá đất gây thất thoát 20 tỉ đồng của Nhà nước.





Ngày 6-6, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Đức (SN 1985), Tào Văn Viên (SN 1978, cùng ngụ TP Tam Điệp), Phạm Thị Thảo (SN 1970), Bùi Thị Thơm (SN 1969) và Vũ Văn Lâm (SN 1983, cùng ngụ TP Ninh Bình) về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".





Bùi Thị Thơm tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Ninh Bình



Trước đó, ngày 4-11-2021, Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Tuấn Linh (trụ sở ở phường Tân Thành, TP Ninh Bình) tổ chức đấu giá đất là quyền sử dụng 74 lô đất thuộc phường Ninh Sơn, Ninh Phong và Nam Bình (TP Ninh Bình).



Trước và trong quá trình tham gia đấu giá 26 lô đất Khu dân cư phía Nam đường Trần Nhân Tông (phường Ninh Phong và phường Ninh Sơn), những người trên đã tổ chức kêu gọi, lôi kéo khoảng 20 người có hồ sơ tham gia đấu giá tại 2 khu này để thông đồng, dìm giá nhằm tạo điều kiện cho người trong nhóm trúng đấu giá với mức giá thấp hơn thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước và gây bức xúc trong dư luận nhân dân.





Phạm Thị Thảo tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Ninh Bình



Trên cơ sở kết quả phiên đấu giá xác định tỉ lệ chênh lệch giá trị tăng lên giữa giá trúng đấu giá thấp nhất và cao nhất tại 2 khu trên để cho người trong nhóm trúng đấu giá với giá trị thấp hơn so với thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền gần 20 tỉ đồng.



Hành vi nêu trên có tính chất, mức độ nghiêm trọng, xâm phạm các quy định của Nhà nước về quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất.



Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)