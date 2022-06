Đà Nẵng: Triệt phá các băng nhóm cho vay nặng lãi, núp bóng xe ôm công nghệ

Ngày 9.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt được 9 nghi phạm ngoại tỉnh hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn TP.Đà Nẵng.





Từ đầu năm 2022, các trinh sát địa bàn của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phát hiện nhiều người ngoại tỉnh đến TP.Đà Nẵng cho vay nặng lãi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng an ninh trật tự địa bàn.



Sau khi lập chuyên án, từ ngày 6.6 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) đồng loạt ra quân, liên tiếp bắt giữ 9 nghi phạm, trong đó có 7 nghi phạm của 3 nhóm cho vay nặng lãi, 2 nghi phạm hoạt động tín dụng đen độc lập.





Các nghi phạm hoạt động cho vay nặng lãi bị bắt giữ trong 2 chuyên án. Ảnh: Văn Tiến



Ban chuyên án xác định từ đầu năm 2022 đến nay, các nghi phạm đã cho vay nặng lãi tại TP.Đà Nẵng với số tiền khoảng 3,7 tỉ đồng, thu lợi bất chính 720 triệu đồng.



Mỗi gói cho vay từ 10 - 150 triệu đồng, với mức lãi suất vay cao gấp nhiều lần quy định pháp luật. Và người vay phải trả góp hằng ngày cả gốc và lãi trong thời hạn 30 - 40 ngày.



Vì vay nóng, nhiều nạn nhân của các nhóm này lâm vào cảnh túng quẫn, không còn khả năng trả nợ. Các nghi phạm đòi nợ kiểu côn đồ, đến nhà hoặc gọi điện đe dọa nếu nạn nhân chậm trả, gây mất an ninh trật tự.



Theo cơ quan điều tra, để che mắt lực lượng chức năng, nhóm nghi phạm đăng ký hành nghề xe ôm công nghệ nhưng thực chất không hoạt động.



Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ 2 ô tô, 7 xe máy và nhiều tài liệu liên quan cho vay nặng lãi. Lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng khẳng định đang tiếp tục mở rộng 2 chuyên án để truy xét tận gốc các đường dây liên quan, sớm khởi tố nghiêm minh để ngăn chặn hoạt động tín dụng đen tại TP.Đà Nẵng.

Theo Văn Tiến (TNO)