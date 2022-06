Đà Nẵng: Chặt đứt đường dây ma túy thác loạn khép kín của Duy 'đại bàng'

Duy "đại bàng" có cơ sở lưu trú và móc nối với tụ điểm karaoke gần đó để gầy dựng đường dây ăn chơi khép kín, cũng là nơi tiêu thụ ma túy.





Ngày 13.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Cao Nguyễn Hoàng Duy (biệt danh Duy “đại bàng”, 22 tuổi, ngụ đường Huy Cận, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy.



Theo điều tra, năm 2018, Cao Nguyễn Hoàng Duy từng lãnh 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản.



Để khoe “chiến tích” từng đi tù, Duy xăm hình con đại bàng quanh cổ và tự đặt biệt danh Duy “đại bàng”. Ra tù, Duy bắt đầu bước vào con đường ma túy. Năm 2021, Duy bị Công an Q.Hải Châu xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đưa vào diện quản lý cai nghiện tại địa phương.



Trong thời gian này, Duy vẫn tiếp tục sử dụng và mua bán ma túy, nhưng thủ đoạn rất tinh vi. Khi bị yêu cầu trình diện để kiểm tra ma túy định kỳ, nếu trước đó không sử dụng, Duy luôn có mặt đúng giờ. Với những lần tồn dư chất ma túy trong người, Duy liền lấy cớ "phải đưa mẹ đi bệnh viện" để tránh mặt và tự test, khi có kết quả âm tính mới trình diện.



Đáng chú ý, Duy gầy dựng đường dây ăn chơi khép kín, móc nối với nhân viên quản lý một tụ điểm karaoke trên đường Lê Thanh Nghị (Q.Hải Châu) để tổ chức các tiệc thác loạn và tiêu thụ ma túy.



Tụ điểm này nằm sát cơ sở lưu trú của gia đình Duy (nơi Duy sống chung như vợ chồng với một phụ nữ). Cơ sở lưu trú này cũng là nơi Duy đưa dân chơi về nghỉ ngơi hoặc tiếp tục tổ chức tiệc ma túy.



Duy nhận chủ yếu khách quen, không đón khách lạ tham gia tiệc ma túy hoặc phải được người tin tưởng bảo lãnh.



Ngày 9.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy ập vào karaoke trên đường Lê Thanh Nghị, bắt quả tang Duy “đại bàng” cùng 2 người khác đang phê ma túy dạng hàng khay ketamine.



Khám xét cơ sở lưu trú của Duy, lực lượng chức năng thu giữ 68 viên thuốc lắc, 30 gam hàng khay ketamine. Duy khai nhận, trước đó thường mua mỗi lần 100 viên thuốc lắc và 100 gam ketamine, sau khi 2 tụ điểm tiêu thụ hết mới lấy thêm.



Ngoài Duy “đại bàng”, công an còn bắt giữ Trần Quốc Dưỡng (31 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Dưỡng là đối tượng giúp sức cho Duy mở tiệc thác loạn.

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)