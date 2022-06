Công an TPHCM đang điều tra một đại úy Công an quận Gò Vấp nghi nhận tiền làm CCCD

Sáng 28-6, Công an TPHCM cho biết, đã đình chỉ công tác Đại úy Lê Ngọc Minh (là cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Gò Vấp) để điều tra làm rõ về hành vi nghi nhận tiền làm căn cước công dân (CCCD).





Trao đổi với phóng viên báo SGGP, lãnh đạo Thanh tra Công an Công an TPHCM cho biết thêm, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm. Bước đầu về nguyên tắc khi có dấu hiệu vi phạm thì Công an TPHCM sẽ đình chỉ công tác để kiểm tra, kiểm điểm lại. Hiện đơn vị vẫn chưa có kết luận chính thức vụ việc liên quan đến Đại úy Minh.



Phóng viên chủ động liên hệ với lãnh đạo quận Gò Vấp để nắm thông tin vụ việc trên. Tuy nhiên, lãnh đạo quận Gò Vấp cho biết đang họp. Phía đơn vị đã nắm thông tin và chỉ đạo Công an quận Gò Vấp phối hợp với Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ việc, nếu đúng thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Thông tin ban đầu, Đại úy Minh được cho là đã nhận tiền của người dân ở quận Gò Vấp để làm CCCD. Quá trình điều tra, Công an TPHCM đã đình chỉ công tác với Đại úy Minh để làm rõ vụ việc.



Trước đó, người dân ở nhiều quận huyện, TP Thủ Đức liên tục gặp khó khăn khi làm thủ tục CCCD. Dù đã bốc số thứ tự, hầu hết trường hợp phải mất 2-3 ngày để quay lại vì quá tải người làm CCCD.



Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)