Công an tỉnh Gia Lai truy tìm người bị tố giác đối với ông bà Ngô Đức Khê, Nguyễn Thị Thùy Duyên

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý giải quyết tố giác của bà Nguyễn Thị Đông về việc ông Ngô Đức Khê (tên gọi khác là Ngô Đức Khang) và bà Nguyễn Thị Thùy Duyên có hành vi chiếm đoạt số tiền 4,8 tỷ đồng của bà Đông.





Quá trình kiểm tra, xác minh, xác định ông Ngô Đức Khê và bà Nguyễn Thị Thùy Duyên không có mặt tại địa phương nơi cư trú và nơi ở. Chính quyền địa phương không xác định được 2 người hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, giải quyết tố giác về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thông báo truy tìm người có thân nhân, lý lịch như sau.



Họ tên: Ngô Đức Khê; giới tính: nam. Tên gọi khác: Ngô Đức Khang. Sinh ngày 1-1-1979; nơi sinh: tỉnh Bình Định. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; tôn giáo: không. Số CCCD: 052079021183, cấp ngày: không rõ, nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 19B Nguyễn Văn Trỗi, tổ 11, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Chỗ ở trước khi bỏ đi: không rõ. Họ tên cha: Ngô Đức Hùng; sinh năm: không rõ. Họ tên mẹ: Đoàn Thị Chín; sinh năm: không rõ. Họ tên vợ: Nguyễn Thị Thùy Duyên.

Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Duyên; giới tính: nữ. Tên gọi khác: không. Sinh ngày 16-7-1984; nơi sinh: tỉnh Bình Định. Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không. Số CCCD: 052184004604, cấp ngày: không rõ, nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 19B Nguyễn Văn Trỗi, tổ 11, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Chỗ ở trước khi bỏ đi: không rõ. Họ tên cha: Nguyễn Lạc; sinh năm: không rõ. Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hồng; sinh năm: không rõ. Họ tên chồng: Ngô Đức Khê.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị ông Ngô Đức Khê và bà Nguyễn Thị Thùy Duyên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để làm việc về nội dung bị tố giác. Địa chỉ: 267 Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; gặp điều tra viên Phạm Chí Tâm, số điện thoại 0938031345.



Sau ngày 15-8-2022, ông Ngô Đức Khê và bà Nguyễn Thị Thùy Duyên không đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành giải quyết tố giác của bà Nguyễn Thị Đông theo quy định của pháp luật.

GLO