Công an Chư Prông quyết liệt đấu tranh với tội phạm

(GLO)- Thời gian qua, Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với các loại tội phạm nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.





Từ đầu tháng 4-2022 đến nay, Công an xã, thị trấn và các đội nghiệp vụ Công an huyện Chư Prông đã tổ chức 18 buổi tuyên truyền tập trung tại các thôn, làng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, Công an cấp xã phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện tiến hành gọi hỏi răn đe và yêu cầu hơn 200 trường hợp thanh-thiếu niên ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý theo các chuyên đề như: kiểm tra nồng độ cồn; chạy quá tốc độ; xử lý tình trạng xe chở quá khổ, quá tải; chủ động phối hợp đấu tranh phòng-chống tội phạm trên tuyến giao thông… Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện chủ động đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm như: trộm cắp tài sản, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã khởi tố 19 vụ phạm pháp hình sự với 39 bị can để phục vụ điều tra, xử lý.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Prông bắt giữ, khởi tố đối tượng Nguyễn Đức Triệu về hành vi cố ý gây thương tích. Ảnh: Nguyễn Hữu



Tại Ia O, Công an xã thường xuyên cử cán bộ bám địa bàn để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm. Đồng thời, chủ động tiếp xúc, động viên người chấp hành xong án phạt tù chăm lo làm ăn phát triển kinh tế, không tái phạm tội... Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn xã được giữ vững, người dân tin tưởng cung cấp cho cơ quan Công an nhiều thông tin liên quan đến ANTT.



Ông Rơ Ma Chuin-già làng Sung O-Boong Nga (xã Ia O) cho hay: “Qua các buổi họp dân, tôi tuyên truyền cho bà con không điều khiển xe máy khi đã uống rượu bia. Nhờ đó, mọi người chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Nếu trong làng có trường hợp thường xuyên vi phạm thì chúng tôi đưa ra kiểm điểm trước dân. Từ đầu năm đến nay, trong làng không xảy ra các vụ việc liên quan đến ANTT và tai nạn giao thông”.



Từ đầu tháng 4 đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện) đã lập biên bản xử phạt gần 400 trường hợp vi phạm. Trong đó, có gần 200 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, hơn 70 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tước giấy phép lái xe có thời hạn hơn 50 trường hợp, tạm giữ gần 150 xe mô tô, hơn 200 giấy tờ xe các loại. Nhờ đó, tai nạn giao thông trên địa bàn được kiềm chế, kéo giảm cả 3 chỉ số (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với 3 tháng liền kề.



Trung tá Nguyễn Tiến Lực-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự-cho biết: “Cùng với công tác kiểm tra xử lý vi phạm, đơn vị đã tích cực phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt, qua gọi hỏi răn đe, chúng tôi đã yêu cầu tháo gỡ đối với hơn 200 xe mô tô độ chế ống pô và một số bộ phận trên xe… Qua đó, tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm pháp luật và trật tự an toàn giao thông được kéo giảm”.



