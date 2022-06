Cơ quan CSĐT Công an TP. Pleiku thông báo tìm người bị hại Phạm Văn Thành

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Pleiku đang thụ lý kiểm tra xác minh nguồn tin về tội phạm vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 11-2-2022, tại quán lẩu 10, số 455, đường Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trong vụ việc trên, người bị hại tên là Phạm Văn Thành (SN 2000, trú tại tổ 8, phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Sau khi vụ việc xảy ra, anh Thành đi khỏi địa phương, không đến cơ quan điều tra làm việc.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, xử lý tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP. Pleiku đề nghị anh Phạm Văn Thành đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Pleiku (Đội Điều tra tổng hợp Công an TP. Pleiku, số 11 Hai Bà Trưng, tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, số điện thoại: 093.824.0135 gặp Điều tra viên Nguyễn Trọng Quang) để phối hợp giải quyết vụ việc.