Chư Păh: Khởi tố 2 đối tượng phá hơn 2,2 ha rừng phòng hộ

(GLO)- Ngày 12-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Yưt (SN 1972) và Tuy (SN 1987, cùng trú tại làng Kon Trang, xã Hà Tây, huyện Chư Păh) về hành vi hủy hoại rừng.





Vị trí 2 đối tượng Yưt và Tuy phá rừng làm rẫy tại tiểu khu 185, thuộc lâm phần do UBND xã Hà Tây quản lý. Ảnh: Lê Anh

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào cuối tháng 3-2022, Yưt và Tuy đã vào lô 9, khoảnh 1, tiểu khu 185, loại rừng phòng hộ, thuộc lâm phần do UBND xã Hà Tây quản lý tiến hành phá 2,267 ha rừng để làm rẫy. Tháng 5-2022, trong quá trình tuần tra, bảo vệ rừng, tổ công tác liên ngành của xã Hà Tây phát hiện vụ việc nên báo cáo Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh để phối hợp cùng Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, UBND xã Hà Tây tiến hành kiểm tra, khám nghiệm hiện trường.



Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ cây rừng trên diện tích này đã bị chặt hạ hoàn toàn, cây gỗ còn nguyên tại hiện trường, đường kính gốc chặt từ 10 cm đến 30 cm. Sau khi vụ việc được phát hiện và đang trong quá trình điều tra thì Yưt đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Păh đầu thú và khai thêm Tuy là đồng phạm. Hiện cả 2 đối tượng đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.



LÊ ANH