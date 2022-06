Bất ngờ với dung nhan của "hot girl" sang chảnh bị khởi tố

Được biết tới trên mạng xã hội như một "hot girl" sang chảnh, Phạm Thị Hằng vừa bị cơ quan công an khởi tố bị can.





Tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hằng (SN 1992; trú tại số 6 ngách 25 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội) và Hoàng Hải Nam (SN 1996; trú tại số 9 ngõ 176 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.



Phạm Thị Hằng, Hoàng Hải Nam cùng tang vật



Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2-6, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngã ba Đình Ngang-Cửa Nam đã phát hiện, bắt quả tang Phạm Thị Hằng và Hoàng Hải Nam có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.



Tang vật thu giữ là 4 viên ma tuý tổng hợp và 3,366 gram Ketamine. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hằng, Công an quận Hoàn Kiếm thu giữ thêm 1 cân điện tử, 24 viên ma túy tổng hợp và 23 gram MDMA.



Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan theo quy định.





Trên mạng xã hội, Phạm Thị Hằng được biết đến như một "hot girl" sang chảnh

Phạm Thị Hằng khi bị bắt





Theo Đông Hồ (NLĐO)