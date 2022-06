Bắt nghi can tàng trữ hơn 4 kg ma túy và hàng ngàn viên thuốc lắc

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Hồng cùng tang vật là hơn 4 kg ma túy đá và hàng ngàn viên thuốc lắc.





Ngày 18.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ Võ Trung Hồng (50 tuổi, ngụ TP.HCM) và Bùi Văn Minh (34 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.





Hồng (bìa trái) tại cơ quan công an. Ảnh: CTV



Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 ngày 17.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an P.Phước Nguyên (TP.Bà Rịa) tuần tra trên đường Nguyễn Tất Thành thì phát hiện Minh điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đề nghị dừng xe kiểm tra.



Minh không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy thì bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, bắt giữ. Kiểm tra trên người Minh có 1 gói ma túy dạng đá.



Khám xét khẩn cấp nhà Minh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm 7 gói ma túy dạng đá.





Làm việc với cơ quan công an, Minh khai nhận đã mua số ma túy đá trên của Hồng để về sử dụng và bán cho người nghiện khác.



Từ lời khai của Minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp cùng Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Hồng và khám xét nơi ở của nghi can này tại Q.1 (TP.HCM).



Tại đây, lực lượng công an thu giữ 19 gói ma túy dạng đá có trọng lượng khoảng 4,2 kg, 2.128 viên thuốc lắc, 1 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Theo Nguyễn Long (TNO)