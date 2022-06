Bắt một thanh niên quê Gia Lai cắt trộm dây cáp điện tại Khánh Hòa

(GLO)- Công an thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh bắt giữ nghi can gây ra vụ trộm cắp tài sản tại công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 (xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa). Đối tượng là Trần Văn Dân (SN 1994, trú huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Theo Báo Khánh Hòa, vụ trộm xảy ra vào tối 6-6 tại khu vực gần nhà máy tuabin và khu vực xử lý nước thải trong công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1. Tài sản bị mất gần 35 m dây điện trung thế. Đây là loại vật tư chuyên dụng phải nhập khẩu. Việc mất đoạn dây này không chỉ gây thiệt hại về vật chất trực tiếp, mà còn thiệt hại gián tiếp rất lớn bởi ảnh hưởng đến quá trình thi công các hạng mục của dự án. Đoạn dây bị cắt là đoạn đã thi công hoàn thành, do đó, nếu không kịp thời phát hiện khi đóng điện có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của những người ở gần. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng: Cảnh sát Hình sự, An ninh Điều tra, Kỹ thuật Hình sự và Công an thị xã Ninh Hòa tập trung phối hợp điều tra, truy xét để nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Tang vật của vụ trộm. Ảnh: baokhanhhoa.vn

Khẩn trương sàng lọc nhiều nguồn thông tin và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 24 giờ, lực lượng công an đã xác định được nghi can gây án là Trần Văn Dân. Đối tượng là công nhân thời vụ của một nhà thầu phụ đang thi công tại dự án này.

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Dân khai nhận, trong quá trình làm việc, nhận thấy khu vực tường rào của công trường không kín, về khuya không có điện chiếu sáng, lực lượng bảo vệ mỏng nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Khoảng 22 giờ tối 6-6, Dân mang theo cây kéo chuyên dụng rồi đột nhập vào công trường theo hướng biển. Dân đã cắt 14 đoạn dây cáp điện trung thế tại nhà máy tuabin và khu vực máng xử lý nước thải rồi tẩu thoát ra hướng biển. Sau khi trộm được dây cáp điện, Dân dùng dao tước vỏ nhựa để lấy đồng rồi chở đi bán tại một tiệm phế liệu được gần 20 triệu đồng.