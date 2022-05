Truy tìm Phó Giám đốc công ty giả mạo chữ ký để chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra, xác minh vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Lan Anh tố cáo ông Mai Quốc Tiến – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bakevi (gọi tắt Công ty Bakevi).





Theo đó, ông Mai Quốc Tiến đã có hành vi ký giả mạo đại diện của Công ty cổ phần VGR Khải Hoàn (gọi tắt Công ty VGR Khải Hoàn) tại hợp đồng mua bán găng tay y tế được ký kết giữa Công ty TNHH MTV Linh Kim Consulting (gọi tắt Công ty Linh Kim Consulting) và Công ty Bakevi, từ đó chiếm đoạt tiền đặt cọc.



Do có nhu cầu mua găng tay y tế, bà Lan Anh được người quen giới thiệu ông Mai Quốc Tiến (thường trú đường Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình), tự giới thiệu là Phó Giám đốc Công ty Bakevi, trụ sở đăng ký hoạt động ở đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 (nay là TP Thủ Đức). Ngày 11/1/2021, tại ngân hàng, bà Lan Anh đại diện Công ty Linh Kim Consulting và ông Mai Quốc Tiến đại diện Công ty Bakevi ký Hợp đồng số 01/BKV-VRG để thỏa thuận mua bán 100.000 thùng găng tay y tế Nitrile, với tổng giá trị hợp đồng hơn 192 tỷ đồng.





Ảnh minh họa.





Sau khi giao kết hợp đồng, bà Lan Anh được ông Tiến cung cấp bản chính có phần chữ ký, mộc dấu của Công ty Bakevi và phần xác nhận của nhà máy VGR thuộc Công ty VGR Khải Hoàn, tại Bình Dương, do ông Dương Duy Phú, Phó Tổng Giám đốc làm đại diện. Để thực hiện hợp đồng trên, đại diện Công ty Linh Kim Consulting đã thanh toán số tiền theo thỏa thuận. Tuy nhiên, sau đó nhiều lần hẹn giao hàng, nhưng đại diện Công ty Bakevi không thực hiện được và cũng không hoàn trả lại đủ tiền cho bên mua. Nhận thấy đại diện Công ty Bakevi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo việc xác nhận của Công ty VGR Khải Hoàn, do đó bà Lan Anh đã có đơn tố cáo vụ việc trên đến cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh.



Kết quả xác minh tại các đơn vị có liên quan, ngày 15/3, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo đơn của bà Lan Anh tố cáo ông Mai Quốc Tiến - Phó Giám đốc Công ty Bakevi, đã có hành vi chiếm đoạt tiền đặt cọc thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế khoảng 5 tỷ đồng.



Mai Quốc Tiến sinh năm 1983, nơi thường trú: Đường Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình; nơi ở: Chung cư Ehome 3, khu phố 2, phường An Lạc, quận Tân Bình). Tuy nhiên, qua xác minh tại Công an phường 2 và Công an phường An lạc, quận Tân Bình, được biết Mai Quốc Tiến thực tế không cư trú tại các địa chỉ trên, không rõ nơi chuyển đến.



Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị, Mai Quốc Tiến ở đâu đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ số 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, gặp điều tra viên thụ lý Trần Thị Vạn Hạnh (Đội 9, điện thoại 0906780080) để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án.



Nếu ai biết nơi ở Mai Quốc Tiến, báo về cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ, số điện thoại trên. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu Tiến không đến làm việc, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo THÚY HÀ (cand)