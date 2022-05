Triệt phá 5 đường dây làm giả hàng nghìn bộ hồ sơ kiểm toán độc lập

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã điều tra, làm rõ 5 đường dây làm giả hàng nghìn bộ hồ sơ kiểm toán độc lập.





Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 5 vụ án hình sự; bắt giữ 6 đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.



Từ những dấu hiệu nghi vấn



Qua công tác quản lý nghiệp vụ, trước đó, các trinh sát và điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ có thông tin về đường dây nghi vấn làm giả hồ sơ kiểm toán độc lập với phương thức và thủ đoạn tinh vi. Trong đường dây này, đối tượng cùng lúc thành lập nhiều website, sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook để tìm kiếm khách hàng; dùng sim giả, các email cá nhân giả để thực hiện giao dịch…



Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với một đối tượng môi giới làm giả hồ sơ kiểm toán độc lập.



Để nhanh chóng điều tra, làm rõ đường dây phạm tội trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, xác lập án đấu tranh.



Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát và điều tra viên của đơn vị phải đối mặt với không ít khó khăn do thủ đoạn tinh vi của các đối tượng điều hành. Song bằng sự kiên trì, tỉ mỉ; sự chỉ đạo sát sao, đúng hướng của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, từng đường dây làm giả báo cáo kiểm toán độc lập đã được các trinh sát và điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ lần lượt bóc gỡ.



Đường dây đầu tiên do hai đối tượng là Nguyễn Bá Huyên (SN 1988, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán VNASC); Vũ Hồng Hải (SN 1973, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính châu Á) điều hành.



Quá trình điều tra, các trinh sát xác định từ tháng 1/2020, Nguyễn Bá Huyên đã sử dụng giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán của bà Nguyễn Thị Thắm (SN 1989, trú tại huyện Ứng Hoà, Hà Nội); chứng chỉ kiểm toán viên của bà Trần Thị Mai (SN 1984, trú tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm); ông Dương Việt Cường (SN 1989, trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) để thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán VNASC (sau đây gọi tắt là Chi nhánh VNASC) và được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động kiểm toán độc lập. Sau khi thành lập, Huyên không trao đổi thông tin với bà Mai, bà Thắm, ông Cường để tiến hành các nghiệp vụ kiểm toán theo quy định mà giả chữ ký của 3 cá nhân trên để lập các báo cáo kiểm toán độc lập giả, bán cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu kiểm toán báo cáo tài chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành trên cả nước để kiếm lời…



Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Huyên còn khai nhận, vào năm 2019, đối tượng đã cùng với Vũ Hồng Hải - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính châu Á, có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) làm và bán báo cáo kiểm toán độc lập giả của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính châu Á, thu lợi bất chính. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định Huyên và Hải đã làm và bán trên 2000 báo cáo kiểm toán độc lập giả cho trên 2000 đơn vị, doanh nghiệp, thu lời bất chính khoảng 2 tỷ đồng.



Phá án



Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố 4 bị can có hành vi làm giả báo cáo kiểm toán độc lập với phương thức thủ đoạn như Nguyễn Bá Huyên và Vũ Hồng Hải nêu trên để bán kiếm lời



Các đối tượng gồm: Trần Kim Cương (SN 1985), nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ACF Việt Nam; Phạm Huy Thông (SN 1986), nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán KDG Việt Nam - Chi nhánh số 1; Lương Công Hợp (SN 1985), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội và Chu Văn Pháp (SN 1993), Phó Giám đốc Công ty CP Tập đoàn TNHH Kiểm toán và thẩm định giá AVF về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".



Tang vật vụ án.



Quá trình điều tra xác định, tháng 12/2019, tuy không có chứng chỉ hành nghề kiểm toán nhưng Trần Kim Cương đã thuê chứng chỉ kiểm toán viên của Trịnh Văn Bằng với giá 4,8 triệu đồng/1 tháng để cùng Lê Thu Hà (SN 1984, trú tại chung cư Golden Field, số 24 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm), thành lập Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ACF Việt Nam, có trụ sở tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, hoạt động kiểm toán tài chính. Trong đó, Trần Kim Cương giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV, Lê Thu Hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thành lập website: kiemtoanacf.com để giao dịch. Từ khi thành lập, Trần Kim Cương đã ký giả chữ ký của Lê Thu Hà - Tổng Giám đốc, Trịnh Văn Bằng - Kiểm toán viên để làm báo cáo kiểm toán giả nâng khống số liệu trên báo cáo tài chính (nâng khống vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận...) bán cho nhiều đơn vị trên cả nước.



Với thủ đoạn nêu trên, năm 2017 - 2020, Trần Kim Cương đã làm giả 120 báo cáo kiểm toán bán cho 35 đơn vị, thu lợi bất chính hơn 738 triệu đồng.



Về phần Phạm Huy Thông, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ xác định: Năm 2020, Phạm Huy Thông là Phó Giám đốc và là người điều hành hoạt động Công ty TNHH Kiểm toán KDG Việt Nam - CN số 1, địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội đã ký giả chữ ký của Nguyễn Hoàng Anh - Giám đốc và bà Mai Thị Tươi - Kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán KDC Việt Nam - CN số 1 và báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 2019 của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Hưng Thịnh Phú Thọ, địa chỉ: Khu 12 Đỗ Sơn, Thanh Ba, Phú Thọ. Trong vụ án này, Thông thu lợi bất chính 4 tỷ đồng.



Ngoài ra, từ năm 2018 đến năm 2020, Thông còn ký giả chữ ký của Hoàng Anh và Tươi vào báo cáo kiểm toán để phát hành cho đơn vị ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Với thủ đoạn nêu trên, năm 2018 - 2020, Phạm Huy Thông đã làm giả khoảng trên 450 báo cáo kiểm toán bán cho 421 đơn vị, thu lợi bất chính khoảng 600 triệu đồng.



Căn cứ vào hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hành vi vi phạm của Lương Công Hợp. Trong thời gian năm 2018 và năm 2019 với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam - CN Hà Nội, Hợp làm báo cáo tài chính (nâng khống vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận...) sau đó tự mình ký giả chữ ký của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Kiểm toán viên và chỉ đạo nhân viên cấp dưới là anh Phan Cao Sang (SN 1997); chị Nguyễn Thị Phương (SN 1997); thực hiện ký giả chữ ký của ông Lương Công Hợp - Giám đốc; ông Đỗ Xuân Khánh - Phó Giám đốc và bà Hạnh trên các báo cáo tài chính đã được kiểm toán để bán cho các đơn vị trên cả nước. Với thủ đoạn nêu trên, năm 2018 - 2019, Lương Công Hợp đã làm giả trên 650 báo cáo kiểm toán bán cho trên 600 đơn vị, thu lợi bất chính khoảng trên 400 triệu đồng.



Từ năm 2021, Chu Văn Pháp là người điều hành hoạt động Công ty TNHH Hãng kiểm toán và thẩm định giá AVT, địa chỉ: 24 đường số 4, khu phố 3, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã ký gỉa chữ ký của Nguyễn Thị Minh Hiếu - Kiểm toán viên Công ty TNHH Hãng kiểm toán và thẩm định giá AVF vào 2 báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 giả của Công ty TNHH Tư vấn và xây lắp Minh Đức, địa chỉ: Số 16 ngõ 28 đường Hùng Quốc Vương, phường Gia Cầm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; 2 báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, 2020 của Công ty CP Dữ liệu Toàn Cầu, địa chỉ: Số 84 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội; 1 báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Xanh Điền, địa chỉ: Thôn Bãi Thụy, xã Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Pháp thu lợi bất chính 5 triệu đồng.



Ngoài ra trong năm 2021, Chu Văn Pháp còn ký giả chữ ký của Nguyễn Thị Minh Hiếu vào báo cáo kiểm toán để phát hành cho nhiều đơn vị ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Với thủ đoạn nêu trên, năm 2020 - 2021, Pháp đã làm giả trên 100 báo cáo kiểm toán bán cho trên 100 đơn vị, thu lợi bất chính khoảng 100 triệu đồng.



Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Bùi Quang Khoa, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Chỉ trong 6 tháng, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện hàng nghìn bộ hồ sơ tài chính kiểm toán kê khai khống. Khi các hồ sơ kiểm toán giả này được sử dụng sẽ gây ảnh hưởng đến việc đấu thầu và trúng thầu.



Theo cơ quan Công an, hiện nay hoạt động kiểm toán độc lập đang trở thành nhu cầu cấp thiết. Một số đối tượng đang lợi dụng vào những chính sách thông thoáng này để làm giả kiểm toán để trục lợi. Tuy nhiên, khi phát hiện xử lý, cơ quan chức năng lại gặp nhiều khó khăn. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, hiện đã phát hiện hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn hơn 20 tỉnh, thành cả nước đang sử dụng các loại giấy tờ giả này, gần một nửa trong số doanh nghiệp này là đã sử dụng mua bán nhiều lần. Cơ quan Công an cũng đang thu thập thông tin, gửi văn bản tham mưu đến các cơ quan chức năng trong việc sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán độc lập.



https://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/triet-pha-5-duong-day-lam-gia-hang-nghin-bo-ho-so-kiem-toan-doc-lap-i652553/

Theo XUÂN MAI (cand)