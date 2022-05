Thanh niên bị bắt sau khi nhận 150 triệu đồng "đặt cọc" bán đất với sổ đỏ giả

Đối tượng này làm sổ đỏ giả, sau đó thực hiện các giao dịch "đặt cọc" để mua bán và chiếm đoạt tiền của bị hại.





Ngày 14-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994; ngụ xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.





Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an và sổ đỏ giả mà đối tượng này dùng để giao dịch mua bán đất





Trước đó, đầu tháng 5-2022, Công an huyện Bố Trạch nhận đơn trình báo của 1 người dân ở thị trấn Phong Nha về việc Nguyễn Văn Tuấn đã có hành vi dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Tuấn đã thống nhất việc mua bán với anh N.V.H. và anh N.Đ.H. nên nhận "cọc" của 2 người này 150 triệu đồng. Sau khi nghi sổ đỏ trên là giả nên họ đã báo cơ quan chức năng.



Công an huyện Bố Trạch đã vào cuộc, xác định Tuấn lấy thông tin về một thửa đất tại xã Hưng Trạch đã cấp cho một người dân tại xã Hòa Trạch từ năm 2018. Hiện sổ đỏ này chưa được chuyển nhượng, mua bán, cho tặng hoặc thừa kế, thế chấp cho cá nhân, tổ chức nào.



Sau khi có thông tin thửa đất, qua mạng xã hội Facebook, Tuấn đặt làm sổ đỏ giả với giá 5 triệu đồng mang tên vợ chồng mình. Tuấn đã dùng sổ đỏ giả này để cầm cố vay tiền hoặc mua bán để lừa đảo chiếm đoạt tài sản anh N.V.H. và anh N.Đ.H.



Vụ việc đang được Công an huyện Bố Trạch điều tra mở rộng.

Theo HOÀNG PHÚC (NLĐO)