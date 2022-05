Quảng Ninh: Truy nã kẻ giả danh công an lừa đảo gần 2 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang truy nã kẻ giả danh cán bộ công an lừa đảo gần 2 tỉ đồng để "chạy án".





Ngày 13.5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh truy nã đối với Trần Kim Phong (42 tuổi, trú tại số 8/169 cụm 2, P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.





Đối tượng Trần Kim Phong đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã. Ảnh: N.H





Theo tài liệu điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, Trần Kim Phong tự nhận mình là người làm trong Bộ Công an, nhận lời “chạy án” cho các đối tượng bị khởi tố về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.



Đáng chú ý, cán bộ công an “rởm” này đưa ra mức giá 1,9 tỉ đồng và hứa lo cho 3 bị can được trắng án.



Tuy nhiên, đến ngày 29.10.2021, các đối tượng đã bị TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử theo đúng luật định và nhận các mức án từ 6 - 7 năm tù.



Nhận thấy mình bị lừa, thân nhân của 3 can phạm trên, gồm: ông N.V.T (50 tuổi, trú tại P.Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh), bà B.T.T (38 tuổi, trú tại xã Lạc Hồng, H.Văn Lâm, Hưng Yên) và bà H.T.N (58 tuổi, trú tại P.Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả) đã làm đơn tố cáo Trần Kim Phong tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh.



Trước đó, vào ngày 27.2.2021 tại quán karaoke Golden (P.Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả), Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang 3 đối tượng: Trần Văn Minh, Bùi Văn Hùng và Trịnh Văn Ninh về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.



Quá trình điều tra và xét xử tại tòa, các can phạm đều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Sau khi tiếp nhận, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương thu thập chứng cứ, tài liệu, xác định Trần Kim Phong có hành vi đưa ra thông tin gian dối là người làm trong Bộ Công an. Lợi dụng điều này đối tượng đã lừa đảo số tiền trên.



Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Trần Kim Phong đã có hành vi phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 bộ luật Hình sự. Trên cơ sở đó, ngày 5.5 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Kim Phong.



Tuy nhiên khi Công an tỉnh Quảng Ninh ra lệnh bắt giữ Trần Kim Phong thì y đã bỏ trốn. Đến ngày 9.5, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh truy nã đối với Trần Kim Phong.



Theo Lã Nghĩa Hiếu (TNO)