Pleiku: Bắt 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 11-5, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1995, trú tổ 3, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) và Lê Trọng Quốc (SN 1999, trú tổ 6, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.





Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (bìa trái) và Lê Trọng Quốc. Ảnh Công an TP. Pleiku cung cấp

Theo đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 7-5, tại số nhà 67 Hàn Mạc Tử (tổ 6, phường Trà Bá), Công an TP. Pleiku bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trung Hiếu đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua công tác khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ trên người Hiếu 3 viên nén màu xanh, đối tượng khai nhận là thuốc lắc, cất giấu để sử dụng.



Tiếp đó, vào khoảng 1 giờ 40 phút ngày 8-5, tại tổ 3 (phường Phù Đổng), Công an TP. Pleiku bắt quả tang đối tượng Lê Trọng Quốc đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Công an thành phố đã thu giữ trên tay Quốc 5 viên nén màu hồng và 1 túi ni lông chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng. Đối tượng khai nhận đi giao ma túy cho người khác.



R’Ô PRIN