Lật tẩy chiêu trò nhận con nuôi rồi mang lên biên giới bán

Từ trang Facebook "Tìm và cho nhận con nuôi", các đối tượng buông lời ngon ngọt hứa hẹn với cha mẹ ruột các bé, sau đó đem trẻ lên biên giới giáp Trung Quốc...





Xử sơ thẩm ngày 5-5, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên thuộc TAND TP HCM tuyên phạt Trần Thị Tình (quê Vĩnh Phúc) 12 năm tù, Nguyễn Thị Hội (quê Thái Nguyên) 10 năm tù, Dường Tài Múi (quê Quảng Ninh) 8 năm tù cùng về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".



Theo bản án, hành vi phạm tội do 3 bị cáo gây ra xâm phạm đến quyền tự do thân thể và quyền được quản lý, chăm sóc, giáo dục của trẻ em được pháp luật bảo vệ.



Do đó, pháp luật cần xử lý nghiêm khắc nhằm cải tạo, giáo dục riêng cũng như răn đe, phòng ngừa chung.





Cảnh sát dẫn giải các bị cáo sau khi tòa tuyên án



Trần Thị Tình quen biết Nguyễn Thị Hội và người đàn ông tên Quang (không rõ lai lịch) khi cùng là thành viên trang Facebook "Tìm và cho nhận con nuôi".



Do cuộc sống khó khăn nên chị N.T.T có ý định đưa một con trai (SN 2020) làm con nuôi người khác. Chị mong muốn con trai có cuộc sống tốt hơn.



Đầu năm 2021, chị T. gia nhập nhóm "Tìm và cho nhận con nuôi", đăng tải lên trang Facebook trên với nội dung: hiện tại khó khăn không đủ khả năng nuôi con, ai cần nuôi xin liên hệ.



Hội và Tình lập tức vào bình luận.



Hai "mẹ mìn" bàn bạc lừa chị T. Cụ thể, Hội liên hệ xin nhận con nuôi rồi giao lại bé trai cho Tình. Thỏa thuận xong, hai đối tượng nhanh chóng tiến hành kế hoạch.



Nói chuyện với chị T., Hội hứa hẹn ngon ngọt rằng sẽ đối xử với cháu bé như con ruột; bồi dưỡng cho mẹ ruột gần 30 triệu đồng.



Hai bên hẹn trao - nhận con ở Sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Tại đây, chị T. nhận 22 triệu đồng, một điện thoại di động sau khi trao con trai sang tay Hội.



Nhận trẻ xong, Hội mua vé máy bay từ TP HCM đi Hà Nội để gặp Tình. Hội giao luôn cháu bé cho Tình để nhận "tiền công".



Sau đó, Tình tức tốc mang bé trai lên xã Đồng Văn (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) để bàn giao cho Dường Tài Múi.



Thời gian này, Múi sử dụng mạng Wechat liên hệ với một người phụ nữ ở Trung Quốc, thương thuyết bán lại cháu bé với giá hơn 33 triệu đồng.



Tối 15-1-2021, Múi đến khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc bán lại bé trai cho người phụ nữ Trung Quốc.



Người mẹ ruột hoàn toàn mất liên lạc sau khi giao con nên đến cầu cứu cơ quan công an.



Tìm ra 3 "mẹ mìn", cơ quan chức năng vận động, thuyết phục Múi nối liên lạc với người phụ nữ Trung Quốc, xin nhận lại cháu bé.



Việc thành công, Múi giao lại bé trai cho chính quyền địa phương.

Theo DI LÂM (NLĐO)