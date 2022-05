Kẻ cầm đầu đánh gục 3 người đi ôtô là đối tượng "số má" ở TP Long Khánh

Trần Trung Tín là người chạy xe máy đến chặn đầu ôtô không cho đi rồi cùng đồng bọn đánh nhóm anh Trường khiến 3 người gục xuống đường ở TP Long Khánh.





Ngày 4-5, Công an TP Long Khánh (Đồng Nai), cho biết bước đầu công an đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm Trần Trung Tín (27 tuổi, tự Tín "heo") về hành vi gây rối trật tự công cộng.



3 nạn nhân bị nhóm Tín "heo" đánh gục tại hiện trường đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh. Các nạn nhân được xác định đa chấn thương vùng mặt, đầu sưng phù nề, xuất huyết dưới nhện thái dương, gãy vách ngăn mũi…





Clip ghi lại cảnh kinh hoàng 3 người đàn ông đi ô tô bị đánh gục giữa TP Long Khánh





Theo tìm hiểu, Tín "heo" là dân "số má" có tiếng ở vùng đất Long Khánh. Tín "heo" và người em là Trần Đức Huy đang liên quan đến vụ án khác xảy ra tại một quán nhậu ở phường Xuân Thanh, TP Long Khánh mà cơ quan công an đang điều tra.



Liên quan vụ ẩu đả, xô xát trên, Công an TP Long Khánh đã mời các đối tượng liên quan lên làm việc để xác định, làm rõ mức độ vi phạm. Từ đó, làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.



Theo điều tra ban đầu, chiều 30-4, Nguyễn Thế Anh (30 tuổi, ngụ TP Long Khánh) đi hát ở quán karaoke Hân Linh trên đường Lý Thường Kiệt, phường Xuân An. Sau ca hát, Thế Anh gọi điện cho Anh Trung (38 tuổi, ngụ TP Long Khánh) ra lấy ôtô đón về.



Tại đây, Trung lái ôtô từ bãi xe của quán karaoke ra đậu bên đường đối diện để chờ Thế Anh.



Đúng lúc này, anh Đào Xuân Trường lái ôtô bán tải chở bạn là Bùi Dưỡng, Phạm Văn Đại, Phạm Minh Thắng cũng từ bãi xe của quán karaoke Hân Linh đi ra đường Lý Thường Kiệt.



Vì vướng xe của Trung đậu phía trước nên anh Trường lái xe lách qua di chuyển lên song song với ôtô của Trung thì hai bên nói qua lại.



Hiện trường vụ ẩu đả, làm 3 người đi trên ô tô bị đánh gục



Một lúc sau, Trần Trung Tín chạy xe máy đến chặn đầu xe của nhóm anh Trường không cho đi. Khi hai bên lời qua tiếng lại, Tín "heo" cùng Trung lao vào đánh anh Trường và dùng tay đập vỡ gương chiếu hậu của này.



Thấy vậy, anh Trường xuống xe lao vào đánh Tín thì bị nhóm của Tín, Trung, em trai của Tín là Trần Đức Huy, Trần Hoàng, Thế Anh vây đánh nhiều nhát vào đầu, mặt gục tại chỗ bất tỉnh.



Thấy bạn bị đánh nên anh Dưỡng, Thắng cũng xuống ôtô để đánh lại thì bị nhóm của Tín đánh gục, trong đó anh Thắng cũng bị bất tỉnh.



Sau khi nhóm của Tín rời khỏi hiện trường, những người bị thương được mọi người đưa đến bệnh viện Đa khoa Khu vực Long Khánh cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Theo Uyên Châu (NLĐO)