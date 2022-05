Ia Pa quyết tâm chuyển hóa địa bàn xã trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội

(GLO)- Chiều 13-5, UBND huyện-Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Pờ Tó tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2022.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cúc Phương



Được biết, xã Pờ Tó cách trung tâm huyện Ia Pa trên 15 km về phía Bắc, có 7 thôn, làng với 2.048 hộ, 8.350 nhân khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 2/3 dân số, chủ yếu là dân tộc Bahnar. Xã có 3 tôn giáo đang hoạt đồng gồm: Tin lành, Công giáo, Phật giáo. Pờ Tó là nơi tập trung nhiều công dân từ các tỉnh, thành phố khác đến làm ăn, phát triển kinh tế. Cùng với thuận lợi là những bất ổn về an ninh trật tự kèm theo như tình trạng trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, mâu thuẫn phát sinh trong đời sống…



Hội nghị đã triển khai nghiêm túc những nội dung trọng tâm cần thực hiện để góp phần chuyển hoá thành công xã trọng điểm năm 2022.



Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Ksor Rim-Phó Trưởng Công an huyện thay mặt Thường trực Ban Chỉ đạo huyện yêu cầu tập thể Đảng ủy, UBND xã, Ban Chỉ đạo xã Pờ Tó cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân góp phần đấu tranh phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn.



Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, UBND xã Pờ Tó yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng công an xã phải xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chỉ tiêu bắt buộc phải thực hiện trong quá trình chuyển hóa, tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật đến từng hộ dân; hệ thống chính trị ngày càng đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; qua đó đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự và chuyển hóa thành công địa bàn xã năm 2022 góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.



