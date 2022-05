Gia Lai: "Siêu trộm" truy nã sa lưới

(GLO)- Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Phượng (SN 1976, trú tại tổ 2, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa) khi đang lẩn trốn tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.





Đối tượng Nguyễn Thị Phượng. (Ảnh Công an huyện Ia Pa cung cấp)

Trước đó, vào tháng 9-2018, Phượng điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Trường Sơn Đông theo hướng từ thị xã Ayun Pa đi trung tâm huyện Ia Pa. Khi đến nhà bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1960, thôn Đoàn Kết, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) thấy bà Hà đang ngồi chặt thịt heo, bên cạnh để 1 túi xách nên Phượng giả vờ hỏi thăm đường rồi lấy trộm túi xách, bên trong có 53 triệu đồng và 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung.



Ngày 12-8-2019, Phượng điều khiển xe mô tô đến chợ Ia Ma Rơn thấy chị Trần Thị Giao Nhận (SN 1981, trú tại thôn Ama H’Lil, xã Ia Ma Rơn) đang ngồi bán tôm ven đường, bên cạnh có 1 túi xách nên giả vờ mua. Sau đó, Phượng trộm túi xách bên trong có 1 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F11, cùng tiền mặt hơn 1 triệu đồng. Ngày 26-9-2019, Công an huyện Ia Pa đã ra quyết định truy nã do Phượng bỏ trốn khỏi địa phương.



Ngày 7-5-2022, Tổ công tác Công an huyện Ia Pa xác định Phượng đang lẩn trốn tại huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) nên phối hợp với Công an huyện Bắc Tân Uyên bắt giữ đối tượng ngay tại phòng trọ.



R'Ô HOK