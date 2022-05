Đồng Nai: Bắt 3 nghi phạm bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu 2 khẩu súng

Phát hiện công an, nghi phạm bị truy nã đặc biệt nguy hiểm định rút súng chống trả nhưng các trinh sát đã kịp thời vô hiệu hóa, thu giữ khẩu súng cùng 8 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng.





Chiều 3.5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Yên Bái bắt nhóm 3 nghi phạm bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, từ Yên Bái lẩn trốn vào Đồng Nai, trong người có mang theo súng.





3 nghi phạm bị bắt giữ: Mẫn ở giữa, bên trái là Trọng, bên phải là Đồng. Ảnh Công an Đồng Nai cung cấp





3 nghi phạm gồm Hoàng Ngọc Mẫn (36 tuổi), Nguyễn Văn Trọng (23 tuổi, cùng ngụ Thái Nguyên) và Phạm Văn Đồng (34 tuổi, ngụ Nghệ An).



Theo Công an Đồng Nai, ngày 1.12.2021, Mẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đặc biệt về tội buôn bán trái phép chất ma túy.



Trong quá trình lẩn trốn, ngày 14.4.2022, Mẫn cùng Trọng và Đồng gây ra vụ giết người bằng súng tại tỉnh Yên Bái. Sau đó cả 2 bỏ trốn vào phía nam.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện cả 3 đang lẩn trốn ở Đồng Nai nên đã lên kế hoạch phối hợp bắt giữ.





2 khẩu súng và đạn các nghi phạm mang theo bên mình. Ảnh Công an Đồng Nai cung cấp



Sáng 3.5, lực lượng công an đã bắt giữ Mẫn tại 1 tiệm rửa xe ở P.Quang Vinh (TP.Biên Hòa). Lúc phát hiện công an, Mẫn có ý định rút súng chống trả nhưng các trinh sát đã kịp thời vô hiệu hóa, thu giữ khẩu súng cùng 8 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng. Kiểm tra túi xách của Mẫn lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 40 viên đạn.



Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác đã ập vào căn nhà ở P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa) bắt giữ Trọng và Đồng đang lẩn trốn tại đây. Lực lượng công an thu giữ thêm 1 khẩu súng, bên trong có 8 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng cùng 13 viên đạn khác. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một bịch ni lông nhóm nghi phạm bị truy nã đặc biệt mang theo, bên trong chứa chất màu trắng nghi là ma túy.



Theo Lê Lâm (TNO)