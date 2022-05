Đối tượng bị truy nã khai thác trái phép 4 cây gỗ hương ở huyện Kbang ra đầu thú

(GLO)- Ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết đối tượng Văn Kim Sơn (SN 1991, trú tại thị trấn Kbang) bị truy nã về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản đã đến đầu thú sau hơn 1 năm bỏ trốn.





Đối tượng Văn Kim Sơn tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang. Ảnh Công an huyện Kbang

Trước đó, khoảng tháng 9-2020, Sơn cùng một số đối tượng khác đã khai thác trái phép 4 cây gỗ hương tại lô 1, khoảnh 2, tiểu khu 90 thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa quản lý (địa giới hành chính xã Krong). Đến ngày 17-11-2020, khi các đối tượng đang vận chuyển gỗ ra khỏi rừng thì bị lực lượng chức năng phát hiện nên đã bỏ trốn.



Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện đã tiến hành điều tra làm rõ và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Kim Sơn và đồng bọn. Đối tượng Sơn bỏ trốn khỏi nơi cư trú ngày 17-2-2021 nên Công an huyện ra quyết định truy nã.



LÊ ANH