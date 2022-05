Độc chiêu của tên trộm vừa sa lưới ở quận 3, TP HCM

Đối tượng Lương Mạnh Hùng bỏ đồ nghề vào đồ lót rồi đi gây án nên ít để lại vết tích, gây khó cho cơ quan điều tra.





Ngày 8-5, Công an quận 3 (TP HCM) đã bắt khẩn cấp Lương Mạnh Hùng (SN 1980, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".



Lương Mạnh Hùng được xác định đã thực hiện hành vi trộm cắp tại nhiều nhà dân, cửa hàng và công ty trên địa bàn quận 3.



Thời gian qua, nhiều nạn nhân đến công an trình báo về việc họ bị trộm tài sản và hành tung người gây án rất lạ lùng, nhiều tài sản có giá trị không cánh mà bay.





Tên trộm Lương Mạnh Hùng



Tập hợp các camera an ninh và đơn tố cáo, Công an quận 3 nhận thấy thủ đoạn và nhân dạng người thực hiện hành vi có nét tương đồng nên lên kế hoạch điều tra.



Sau một thời gian theo dõi, công an đã bắt Lương Mạnh Hùng. Y thừa nhận đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm ở quận 3.



Hùng khai vào rạng sáng 22-4 đã đột nhập vào văn phòng một công ty ở phường Võ Thị Sáu (quận 3), lấy đi 2 máy tính xách tay, điện thoại iPhone X và 3.000 USD.





Tang vật vụ án





Đến ngày 2-5, Hùng đột nhập vào một nhà hàng trên đường Bà Huyện Thanh Quan, mở két sắt lấy 25 triệu đồng, 2 máy tính xách tay.



5 ngày sau, Hùng lẻn vào một căn nhà ở quận 3, trộm nhiều tiền mặt, 3 điện thoại, máy chụp hình cùng 3 ống kính máy hình.



Được biết, Lương Mạnh Hùng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Với thủ đoạn rất tinh vi, Hùng lợi dụng đêm khuya, các cửa hàng, công ty vắng người đã đột nhập.



Điều đặc biệt trong các vụ việc là Hùng bỏ đồ nghề vào đồ lót rồi đi gây án nên ít để lại vết tích, gây khó cho cơ quan điều tra.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)