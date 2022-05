Công an Gia Lai và hành trình phá đường dây đưa người xuất-nhập cảnh trái phép

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang đề xuất Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng nhì cho tập thể Phòng An ninh Điều tra vì có thành tích xuất sắc trong chuyên án triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để từ đây vượt biên sang Campuchia.





Hé lộ đường dây đưa người xuất-nhập cảnh trái phép



Ngày 6-2-2021, trong cái nắng chói chang, chiếc xe ô tô 7 chỗ di chuyển theo chiều Kon Tum-Gia Lai đột ngột đỗ ở khu vực gốc cây gạo trên đường Phạm Văn Đồng (thuộc địa phận phường Yên Thế, TP. Pleiku). Từ trên xe, 1 nam thanh niên bước xuống với ba lô nặng trĩu, lầm lũi đi bộ về hướng ngã tư Biển Hồ. Thời điểm này, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Pleiku, người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết để phòng-chống dịch Covid-19. Vì thế, nhận được thông tin về sự xuất hiện của người khách lạ trên địa bàn, Công an phường Yên Thế lập tức có mặt. Phát hiện đây là người Trung Quốc nên lực lượng Công an phối hợp Trạm Y tế phường đưa đi cách ly tập trung.

Trong bối cảnh các cửa khẩu khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc và các cảng hàng không quốc tế đều đóng cửa để đảm bảo yêu cầu phòng-chống dịch Covid-19, việc 1 công dân Trung Quốc không rõ nhân thân, lai lịch xuất hiện trên địa bàn tỉnh đặt ra nhiều nghi vấn. Nhận tin báo, ngay trong đêm 6-2, Phòng An ninh Điều tra (ANĐT) phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) tiến hành xác minh thì được biết người này tên Li Gang (SN 2001, trú tại TP. Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc). Li Gang cùng 4 người khác ở Trung Quốc được một số đối tượng lén lút đưa vào Việt Nam để tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc tại các sòng bạc. Tuy nhiên, khi di chuyển qua địa phận TP. Pleiku bằng ô tô, do xảy ra mâu thuẫn về chỗ ngồi nên Li Gang đã yêu cầu cho xuống xe tại khu vực gốc cây gạo. Đối tượng này khai: “Để tránh bị phát hiện khi đi trên đường, tài xế bắt chúng tôi ngồi ở băng ghế sau và phải cúi sát đầu xuống dưới. Ban đêm thì dừng xe ngay bên đường chợp mắt một chút rồi đi tiếp. Ngồi chen chúc nhau, chân tôi gần như tê liệt vì không thể co duỗi. Tôi muốn lên ghế phụ ngồi một lát nhưng 4 người kia không cho nên tôi thà chịu mất tiền, xuống xe chứ không thể tiếp tục đi như vậy”.

Lãnh đạo Phòng An ninh Điều tra (thứ tư từ phải sang) nhận danh hiệu Đơn vị quyết thắng trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021. Ảnh: Thúy Trinh





Những thông tin khai thác từ Li Gang hé lộ một đường dây tổ chức cho người xuất-nhập cảnh trái phép tuyến Trung Quốc-Việt Nam-Campuchia và ngược lại. Tuy nhiên, việc xác minh các đối tượng trong đường dây thực sự khó khăn vì Li Gang không biết những người đi cùng xe với mình là ai. Trích xuất dữ liệu hơn 40 camera của nhà dân trên các trục đường Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng…, cơ quan Công an xác định phương tiện đã dừng thả Li Gangmang BKS 15A-509.72 do một người phụ nữ ở TP. Hải Phòng đứng tên. Phòng ANĐT đã điều 1 tổ công tác khẩn trương đi TP. Hải Phòng để truy tìm đối tượng lái chiếc xe ô tô này.



Thượng tá Phạm Hồng Vinh-Phó Trưởng phòng ANĐT-cho biết: “Chúng tôi phối hợp với Công an TP. Hải Phòng, Công an huyện An Dương (TP. Hải Phòng) thẩm tra, xác định người điều khiển xe ô tô BKS 15A-509.72 hôm 6-2-2021 là Nguyễn Văn Nam (SN 1976, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương). Lúc này, TP. Hải Phòng đang bị phong toả, đối tượng Nam đang cách ly. Vì nhiệm vụ cấp bách, chúng tôi được tạo điều kiện làm việc với Nam ngay trong khu cách ly tập trung với đồ bảo hộ kín mít. Đối tượng rất bất ngờ và tỏ ra quanh co, bất hợp tác. Nhưng trước các tài liệu, chứng cứ cơ quan Công an thu thập được, sau 5 giờ liên tục “đấu lý”, đối tượng phải cúi đầu nhận tội”.



Theo lời khai của Nam, trưa 3-2-2021, hắn được một đối tượng thuê chở Li Gang và 4 người Trung Quốc khác từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh với giá 35 triệu đồng. Đến khoảng 4 giờ ngày 5-2, Nam đón 5 người Trung Quốc trên tại Hà Nội rồi lái xe đi thẳng vào TP. Hồ Chí Minh. Đến 11 giờ 40 phút ngày 6-2, vì Li Gang mâu thuẫn với những người Trung Quốc khác nên xuống xe, Nam tiếp tục chở 4 người còn lại vào TP. Hồ Chí Minh giao cho 1 người đàn ông lạ mặt.



Đối tượng gọi điện thuê Nam chở người Trung Quốc vào TP. Hồ Chí Minh không cho biết tên, lại sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau và chỉ giao hẹn với Nam địa điểm nhận người chứ không ra mặt. Phối hợp các đơn vị chức năng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng ANĐT xác định đối tượng này đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh. Lập tức, tổ công tác gồm 3 cán bộ, chiến sĩ do Thượng tá Phan Thanh Sơn-Trưởng phòng ANĐT trực tiếp chỉ đạo lên đường vào TP. Hồ Chí Minh truy tìm tung tích đối tượng. Địa bàn rộng, manh mối ít, Công an TP. Hồ Chí Minh lại đang dồn sức chống dịch nên tổ công tác gặp không ít khó khăn trong phối hợp truy tìm đối tượng.

Nhớ lại quãng thời gian đầy thử thách đó, Thượng tá Sơn kể: “Đối tượng không đăng ký thường trú ở TP. Hồ Chí Minh. Việc tìm tung tích của hắn gần như “mò kim đáy bể”, đôi lúc tưởng chừng bế tắc. Tuy nhiên, xác định đây là kẻ cầm đầu đường dây nên chúng tôi không bỏ sót chi tiết nào có liên quan, dù là nhỏ nhất. Mất 9 ngày truy vết, tổ công tác đã xác định đối tượng giấu mặt điều hành đường dây là Trần Văn Tùng (SN 1990, trú tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đang lẩn trốn cùng vợ con tại ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tổ công tác cũng xác định được tài xế đón người Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh rồi chở xuống khu vực biên giới tỉnh An Giang để họ vượt biên sang Campuchia là Hà Hữu Nhân (SN 1974, trú tại thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An)”.



Nhận thấy tính chất phức tạp, nghiêm trọng của vụ việc, ngày 4-3-2021, Giám đốc Công an tỉnh quyết định xác lập chuyên án đấu tranh, giao Phòng ANĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, truy bắt các đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.



“Kẻ giấu mặt” và đồng bọn sa lưới



Khoảng 21 giờ ngày 13-3-2021, Trần Văn Tùng đang ngồi tán gẫu cùng người anh bà con trước sân một căn nhà ở ấp 4 (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) thì bỗng chột dạ bởi những tiếng bước chân dồn dập. Chưa kịp định thần, tay y đã bị tra vào còng số 8.



Nói về đối tượng Tùng, Thượng tá Vinh cho biết: “Đối tượng từng có 3 năm lao động “chui” bên Trung Quốc, ở khu vực tiếp giáp huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tùng sinh sống bằng nhiều nghề, biết tiếng Trung, rành đường đi lối lại, quen biết nhiều đối tượng. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số người Trung Quốc có nhu cầu vượt biên sang Việt Nam để đi Campuchia làm ăn. Lợi dụng điều đó, Tùng móc nối với một số đối tượng lập đường dây đưa người Trung Quốc xuất-nhập cảnh trái phép. Để tránh bị phát hiện, đối tượng thường xuyên sử dụng tên giả, không để lộ mặt, liên hệ qua nhiều số điện thoại khác nhau ở trong và ngoài nước, hoạt động thanh toán tiền chủ yếu là qua mạng internet. Đầu năm 2021, Tùng đưa vợ con vào TP. Hồ Chí Minh, đến ở nhờ nhà người quen để thuận lợi cho việc điều hành đường dây”.



6 đối tượng (từ trái sang, hàng trên xuống): Hà Hữu Nhân, Nguyễn Văn Nam, Lương Xuân Trình, Khuất Duy Nghĩa, Lục Văn Quang và Trần Văn Tùng. Ảnh: Thúy Trinh





Cũng trong năm 2021, Phòng ANĐT (Công an tỉnh) đã triệt phá 2 đường dây đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia; khởi tố 3 vụ, 11 bị can về các tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất-nhập cảnh trái phép và trốn đi nước ngoài.

Từ tháng 1-2021, Tùng nhận chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới thuộc huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) vào TP. Hồ Chí Minh với giá tiền công trung bình 5.800 Nhân dân tệ/người (tương đương khoảng 20 triệu đồng). Tùng trực tiếp móc nối với các đối tượng Nguyễn Văn Nam, Lương Xuân Trình (SN 1992) và Lục Văn Quang (SN 1990, cùng trú tại huyện Trùng Khánh) để bố trí nơi ở và phương tiện vận chuyển người Trung Quốc. Cụ thể, Tùng thuê Trình chở người Trung Quốc từ khu vực biên giới giao cho Nam tại Cao Bằng hoặc Hà Nội. Nam có nhiệm vụ chở người đi TP. Hồ Chí Minh giao cho Hà Hữu Nhân để đưa đi An Giang rồi vượt biên sang Campuchia. Ngoài ra, Tùng còn thuê nhà nghỉ ở gần đường biên giới của Lục Văn Quang (SN 1990, trú tại huyện Trùng Khánh) ở gần đường biên giới để người Trung Quốc lưu trú trong khi đợi xe.

Với thủ đoạn đó, Tùng đã thực hiện trót lọt 3 chuyến, đưa tổng cộng 20 người Trung Quốc sang Việt Nam để đi tiếp qua Campuchia. Trong 2 chuyến đầu, do số người vận chuyển đông (mỗi chuyến 8 người) nên Nam thuê Khuất Duy Nghĩa (SN 1980, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cùng Nam chở người vào TP. Hồ Chí Minh. Cơ quan Công an xác định, từ việc đưa người Trung Quốc xuất-nhập cảnh trái phép, Tùng thu lợi bất chính 174,1 triệu đồng, Trình kiếm được 76 triệu đồng, Nam 80 triệu đồng, Nghĩa 24,5 triệu đồng, Nhân 9 triệu đồng.

Trên cơ sở kết quả điều tra, trong thời gian từ ngày 19-3 đến 7-7-2021, toàn bộ đối tượng còn lại trong đường dây gồm: Lương Xuân Trình, Hà Hữu Nhân, Lục Văn Quang, Khuất Duy Nghĩa đã bị cơ quan Công an bắt giữ. Ngày 2-1-2022, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 6 bị cáo tổng cộng 44 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh và nhập cảnh trái phép”, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Tùng lãnh mức án 8 năm 6 tháng tù.





THÚY TRINH