Công an Gia Lai quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, điều tra, triệt phá nhiều đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện nay, đối tượng ma túy trên địa bàn tỉnh hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt và sử dụng nhiều thủ đoạn để che mắt cơ quan chức năng. Hầu hết các đối tượng đều có tiền án, tiền sự, có trang bị vũ khí, tính chất hoạt động ngày càng manh động, liều lĩnh, câu kết với các đối tượng hình sự, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Ngoài các phương tiện liên lạc như điện thoại di động, các đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy lợi dụng triệt để mạng xã hội để chỉ đạo chân rết, cung cấp nguồn ma túy, tài chính hoặc thuê đối tượng vận chuyển…

Mới đây, vào đêm 30-3, tại tổ 4 (phường Chi Lăng, TP. Pleiku), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an phường Chi Lăng bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Tất Vũ (SN 1996, trú tại làng Dun De, xã Ia Bă, huyện Ia Grai), Trần Hữu Trọng (SN 1985, trú tại tổ 4, phường Ia Kring, TP. Pleiku) về hành vi tàng trữ, mua bán ma túy. Hai đối tượng này thường bán ma túy cho các con nghiện qua mạng xã hội và chuyển khoản qua ngân hàng, sau đó giao hẹn địa điểm giấu ma túy để con nghiện tới lấy. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng không qua mắt được cơ quan Công an. Thời điểm bị bắt giữ, trên người 2 đối tượng có 3 gói ma túy đá với trọng lượng hơn 110 gram. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ tại một nhà trọ ở tổ 6 (phường Ia Kring), cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ 5 bì ni lông chứa ma túy đá và một số đồ vật liên quan.

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 13-1-2022, tại tổ 12 (phường Hoa Lư, TP. Pleiku), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an TP. Pleiku bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tất Thành (SN 1994, trú tại thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) đang tàng trữ trái phép ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ni lông chứa ma túy dạng khay, 1 gói ni lông chứa thuốc lắc. Ngoài ra, tại đây, lực lượng Công an phát hiện 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Thành là đối tượng cầm đầu một đường dây mua bán ma túy trên địa bàn TP. Pleiku. Thành thường thuê nhà nguyên căn, có hàng rào kín đáo và camera theo dõi để tụ tập sử dụng ma túy. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng chỉ bán ma túy cho người quen, không trực tiếp giao hàng mà sai chân rết giao ở những địa điểm hẻo lánh về đêm.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng bằng khen cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, phá án. Ảnh: Lê Ánh

Thực hiện tốt công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 45 vụ/52 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, 31 vụ/80 đối tượng sử dụng trái phép ma túy. Tang vật thu giữ gồm gần 2 gram heroin, hơn 1, 1 kg ma túy đá, hơn 9 gram thuốc lắc, 6 gói ketamin... Lực lượng Công an đã khởi tố 42 vụ/56 đối tượng; tổ chức gọi hỏi, răn đe 175 đối tượng; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 112 đối tượng; giáo dục tại xã, phường, thị trấn 9 đối tượng. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng-chống ma túy trong Nhân dân, nhất là lứa tuổi thanh-thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Công an phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng-chống tội phạm và tệ nạn ma túy với 750 lượt người tham gia.

Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy sẽ tích cực tham mưu các giải pháp nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng-chống ma túy; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng-chống ma túy và tác hại của ma túy, đặc biệt là các loại ma túy tổng hợp nguy hiểm như: ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ… qua đó nâng cao vai trò của gia đình, nhà trường trong quản lý con em, học sinh, không để thanh-thiếu niên bị lôi kéo tham gia sử dụng ma túy; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng-chống ma túy; nhân rộng các điển hình về phòng-chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Đồng thời, lực lượng Công an phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở cơ sở, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; rà soát, thống kê, có biện pháp quản lý, giám sát các quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn… có dấu hiệu nghi vấn buông lỏng quản lý, tiếp tay cho tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động, từ đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ngoài ra, lực lượng Công an sẽ mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm đấu tranh triệt phá các đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.