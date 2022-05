Chấp hành xong án 17 năm tù, người đàn ông tiếp tục trộm cắp

Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng xác định Đoàn Thanh Châu là thủ phạm của 5 vụ trộm cắp liên hoàn, tổng tài sản chiếm đoạt gần 150 triệu đồng.





Ngày 18-5, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) bắt tạm giam Đoàn Thanh Châu (SN 1975, trú Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Đáng nói, Châu vừa chấp hành xong án phạt tù 17 năm tù cũng vì tội danh trên.



Theo điều tra, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Đoàn Thanh Châu dùng xe máy gắn BKS giả để làm phương tiện đi trộm. Từ tháng 3-2022 đến ngày 19-4-2022, Châu thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản tại quận Sơn Trà và quận Cẩm Lệ.





Đoàn Thanh Châu 47 tuổi nhưng đã có 6 tiền án, 28 năm tù tội



Điển hình, ngày 28-3, Đoàn Thanh Châu đến trước dãy phòng trọ đường Dương Đình Nghệ (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) trộm 1 máy tính bảng Ipad Air 4, màu hồng. Sau đó, Châu tiếp tục đột nhập phòng trọ khác. Thấy chủ trọ đang ngủ, Châu trộm 1 ĐTDĐ hiệu Iphone Xsmax.



Tiếp đó, Công an xác định vào các ngày 6-4, 8-4, 15-4 và 19-4, Châu nhiều lần đột nhập các nhà trọ, nhà dân,…lấy nhiều tài sản có giá trị khác. Đối tượng chủ yếu nhắm vào các gia đình sơ hở, trộm thiết bị điện tử như máy tính bảng, điện thoại di động để dễ tẩu tán tài sản, lấy tiền tiêu xài.



Theo các bị hại, tổng giá trị tài sản do Đoàn Ngọc Châu chiếm đoạt được từ các vụ án nêu trên gần 150 triệu đồng.



Công an quận Sơn Trà cho biết, Đoàn Thanh Châu 47 tuổi những đã có 6 tiền án với tổng số hơn 28 năm tù. Lực lượng điều tra đang tiếp tục mở rộng xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định.

Theo Hải Định (NLĐO)