Bình Định: Từ vụ chủ đất lấn chiếm chìa sổ đỏ, Công an bóc cả đường dây tội phạm

Ngày 17/5, Cơ quan An Ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra đường dây làm giả sổ đỏ để lừa đảo.





Theo đó, cuối tháng 11/2021, qua nắm tình hình, Công an tỉnh Bình Định phát hiện một số hộ dân có đất lấn chiếm trái phép tại thôn Tân Phú (xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ) đang bị UBND tỉnh có quyết định cưỡng chế lại có số đỏ. Điều đáng nói là hầu hết sổ đỏ này đều là sổ đỏ giả.





Đối tượng Trần Thị Kim Hoa. Ảnh: Công an Bình Định



Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ đường dây làm sổ đỏ giả để lừa đảo. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Trần Thị Kim Hoa (48 tuổi ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ).



Trước đó, khoảng đầu năm 2019, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tin tưởng của một số người dân thông qua việc bói toán, Trần Thị Kim Hoa biết được một số người đang có đất lấn chiếm tại thôn Tân Phú nhưng muốn được đền bù nên đã ra nảy ý định làm giả sổ đỏ để lấy tiền.



Trần Thị Kim Hoa tự xưng mình quen biết với rất nhiều người làm sổ đỏ ở Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định, có thể giúp mọi người làm sổ đỏ giá cả phải chăng, vì vậy rất nhiều người dân nhờ Hoa làm sổ cho mình. Hoa biết Đặng Ngọc Trường 40 tuổi cùng trú xã Mỹ Quang (huyện Phù Mỹ) là người hay đến xem bói, biết Trường không có việc làm ổn định, cần tiền nên Hoa nhờ Trường tìm cách làm giả sổ đỏ để đưa cho những người dân.



Đặng Ngọc Trường sau đó lên mạng tìm hiểu và đặt vấn đề với một người trên mạng làm sổ đỏ với giá 7 triệu đồng/sổ. Hoa yêu cầu những người làm sổ nộp CMND, sổ hộ khẩu và nộp mỗi người từ 20 đến 40 triệu đồng.



Ngoài ra, Hoa còn nhờ Lương Văn Phong (SN 1972, ở xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn) cũng là người đến xem bói toán, giả là cán bộ đất đai tỉnh gọi điện cho các bị hại tự xưng mình là cán bộ đất đai, mọi việc cứ liên hệ với Hoa việc giấy tờ sẽ được giải quyết hết. Để người dân tin, Hoa còn cho người đến tận thửa đất của người dân để giả làm cán bộ, đo đạc…



Khoảng từ năm 2019 đến năm 2021, Trần Thị Kim Hoa cùng đồng bọn đã dùng thủ đoạn làm giả gần 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Công an Bình Định



Theo kết quả điều tra, khoảng từ năm 2019 đến năm 2021, Trần Thị Kim Hoa cùng đồng bọn đã dùng thủ đoạn làm giả gần 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt số tiền hơn 600 triệu đồng của các bị hại.



Tại cơ quan công an, Hoa khai nhận do cần tiền để chi tiêu cá nhân nên đã cấu kết với các đối tượng thực hiện hành vi làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố Trần Thị Kim Hoa, Lê Thị Kim Nhung, Đặng Ngọc Trường về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Riêng Lương Văn Phong bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Hiện cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng trong vụ án để xử lý nghiêm trước pháp luật.

https://tienphong.vn/binh-dinh-tu-vu-chu-dat-lan-chiem-chia-so-do-cong-an-boc-ca-duong-day-toi-pham-post1439063.tpo



Theo TRƯƠNG ĐỊNH (TPO)