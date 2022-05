Bắt khẩn cấp kẻ hành hung tài xế giữa đường phố Đà Nẵng

Sau khi đánh người, Tiến lẩn trốn vào TP Hội An, tỉnh Quảng Nam nhưng vẫn không thoát được sự truy tìm của các trinh sát Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.





Trưa 6-5, thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, cho biết công an đã bắt giữ kẻ đánh người gây thương tích sau khi va chạm giao thông tại khu vực ngã tư đường Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng vào chiều 5-5.



Thời điểm trên, Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà tiếp nhận thông tin từ anh Nguyễn Phước Sang (SN 1995, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) về việc bị một nhóm thanh niên đánh bị thương.



Theo đó, ôtô do anh Sang điều khiển khi dừng đèn đỏ tại ngã tư Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền thì bị ôtô do Phạm Văn Tiến (SN 1987; trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) lái chở theo 2 người đâm mạnh vào phía sau.



Nhóm thanh niên hành hung tài xế dã man chỉ vì va chạm giao thông



Anh Sang xuống xe, yêu cầu Tiến bồi thường hoặc chờ anh gọi bảo hiểm và CSGT đến giải quyết. Tiến trả lời không có tiền bồi thường và thách thức: "Mày muốn gọi ai thì gọi đi".



Anh Sang định gọi công an hỗ trợ thì bị Tiến nắm cổ áo, đấm mạnh vào mặt. Hai thanh niên trên xe của Tiến lập tức xuống xe, liên tiếp đấm đá, mặc nạn nhân đã nằm sóng soài dưới đường.



Sau khi đánh người, cả nhóm lên xe bỏ đi. Anh Sang được đưa đi cấp cứu và có đơn yêu cầu khám thương tích, khởi tố vụ án hình sự.



Ngay tối cùng ngày, Công an quận Sơn Trà đã làm rõ nhân thân Phạm Văn Tiến - từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích năm 2018. Hai đối tượng đi cùng xe Tiến được xác định là Hiếu và Quân (chưa rõ lai lịch).





Phạm Văn Tiến bị bắt giữ ngay tối cùng ngày.





Trao đổi với phóng viên, thượng tá Phan Minh Mẫn cho biết nhiều trinh sát đã được lệnh toả ra các địa bàn ở Đà Nẵng và các địa phương lân cận nhằm truy tìm 3 đối tượng bỏ trốn.



Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, trinh sát nhận được tin báo về việc phát hiện Tiến đang ở TP Hội An nên lập tức phối hợp với lực lượng địa phương bắt giữ, di lý đối tượng này về Đà Nẵng.



Tiến khai nhận toàn bộ hành vi của mình cùng nhóm bạn. Theo đó, sau khi đánh anh Sang, cả 3 lên xe đi hát karaoke rồi Tiến lái xe về Hội An chơi, còn Hiếu và Quân đi đâu không rõ.



Công an quận Sơn Trà đã lập đề xuất khởi tố hình sự, bắt tạm giam Phạm Văn Tiến để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Công an cũng đang điều tra, truy xét Hiếu và Quân để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Theo Hải Định (NLĐO)