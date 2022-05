Bắt 3 lãnh đạo Công ty CP Quản lý đường sông số 3

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý đường sông số 3 cùng Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty đã lập khống chứng từ, sổ nhật ký phương tiện, nhật ký tuyến, hợp đồng thuê phương tiện, nhân công… nghiệm thu, quyết toán vượt quá khối lượng công việc thực tế nhằm chiếm đoạt tiền.

Ngày 9-5, tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, đối với 3 lãnh đạo Công ty CP Quản lý đường sông số 3.

3 lãnh đạo Công ty CP Quản lý đườngg sông số 3 bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Theo đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ và kết quả điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định từ năm 2017-2021, Công ty CP Quản lý đường sông số 3 (địa chỉ tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã tham gia ký hợp đồng quản lý, bảo trì, điều tiết giao thông tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình thực hiện các hợp đồng, Phạm Văn Phả (63 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty, đã chỉ đạo Đỗ Công Hào (49 tuổi), Giám đốc Công ty và Phạm Văn Chinh (40 tuổi), Phó Giám đốc Công ty (cùng trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã lập khống chứng từ, sổ nhật ký phương tiện, nhật ký tuyến, hợp đồng thuê phương tiện, nhân công thực hiện công tác quản lý, bảo trì, điều tiết để nghiệm thu, quyết toán vượt quá khối lượng công việc thực tế nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Hiện, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.