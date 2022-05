An Khê: Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 13-5, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Dương Văn Minh (SN 1991, trú tại tổ 3, phường An Bình, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Dương Văn Minh. (Ảnh Công an thị xã An Khê cung cấp)

Theo đó, vào lúc 9 giờ 10 phút ngày 10-5-2022, tại tổ 3, phường An Bình, Công an thị xã An Khê bắt quả tang đối tượng Minh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua công tác khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ trên người Minh 2 gói giấy chứa chất màu trắng đục dạng bột, đối tượng khai nhận là ma túy loại heroin mua về để sử dụng.

Được biết, Minh là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, mới đi cai nghiện bắt buộc về.