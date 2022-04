Thủ đoạn khó đỡ của gã xe ôm với du khách Nga ở TP HCM

Trên đoạn đường từ quận 1 về quận Bình Thạnh, tài xế xe ôm đã giở thủ đoạn khiến du khách người Nga không ngờ tới.





Ngày 23-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết vừa bắt giữ Ngô Phương Tâm (SN 1986, ngụ quận 4, có 2 tiền án cướp giật tài sản và 1 tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản) để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản của du khách Nga.



Ngày 18-4, Tâm mặc đồ xe ôm công nghệ đón, chở anh Alexey Pronichkin (SN 1990, quốc tịch Nga) từ quận 1 về quận Bình Thạnh. Trên đường đi, Tâm cố tình chạy không đúng đường nên du khách mở điện thoại di động xem lại địa chỉ.



Ngô Phương Tâm tại cơ quan công an



Lúc này, Tâm nói du khách đưa điện thoại di động để xem lại địa chỉ tìm đường đi. Ngay sau đó, Tâm vờ rơi túi xách của du khách người Nga xuống đất. Khi du khách xuống xe nhặt thì Tâm kéo ga bỏ chạy cùng với chiếc điện thoại di động.



Ngay khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng điều tra, truy xét bắt giữ đối tượng cướp giật.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tâm đã bị bắt ngay sau đó. Tâm khai điện thoại di động của du khách đã bán cho một cửa hàng ở quận 5 với giá 7,5 triệu đồng.



Tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM, anh Alexey Pronichkin xúc động, mừng rỡ khi nhận lại chiếc điện thoại di động của mình trước giờ bay về nước.



Anh Alexey Pronichkin không ngờ mình còn có thể lấy lại được tài sản, với anh nó rất quý vì lưu trữ nhiều thông tin, dữ liệu cá nhân quan trọng. Du khách gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an TP HCM.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)