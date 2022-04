"Siêu trộm" thiết bị điện sa lưới pháp luật

(GLO)- Sau một thời gian tích cực điều tra, truy xét, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai và Công an TP. Pleiku đã phối hợp bắt giữ Nguyễn Cao Cường (SN 1979, trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; tạm trú tại tổ 2, phường Chi Lăng, TP. Pleiku). Đây là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp thiết bị điện, cáp điện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Những vụ mất trộm bí ẩn

Đối tượng Nguyễn Cao Cường. Ảnh: Hữu Trường Từ tháng 11-2021 đến tháng 4-2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra hàng chục vụ trộm cắp thiết bị điện, cáp điện với giá trị tài sản thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định, đối tượng thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp lực trạm biến áp rất chuyên nghiệp, không gây chập, nổ, vẫn giữ điện để thắp sáng đèn đường và không làm mất điện sinh hoạt của người dân trong khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, phía bị hại và đơn vị quản lý hệ thống điện không xác định được thời điểm xảy ra mất trộm. Bên cạnh đó, hiện trường lâu ngày bị xáo trộn dấu vết nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Trong hầu hết các vụ trộm, đối tượng lấy cáp lực dẫn điện bằng đồng của trạm biến áp, dây nối đất của máy biến áp, dây đồng nối đất thiết bị điện hoặc dây cáp đồng đấu nối hệ thống đo đếm điện năng của các trạm biến áp. Đặc biệt, trong vụ trộm tại trạm biến áp khu dân cư thuộc phường Chi Lăng (TP. Pleiku), đối tượng hạ máy biến áp mới xây dựng chưa vận hành để lấy dây quấn bằng đồng, gây hỏng máy biến áp, thiệt hại gần 300 triệu đồng.

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp vừa đấu tranh, vừa chủ động phòng ngừa. Trung tá Vũ Thành Nam-Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh phòng-chống tội phạm theo tuyến, địa bàn (Phòng Cảnh sát Hình sự) cho biết: “Chúng tôi đã cử hàng chục lượt trinh sát, điều tra viên xuống hiện trường để điều tra, truy tìm đối tượng gây án. Đồng thời, đơn vị thường xuyên phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an các địa phương rà soát những đối tượng từng có tiền án, tiền sự trên địa bàn; tăng cường bám địa bàn. Tuy nhiên, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn do các vụ trộm cắp hầu hết xảy ra tại khu vực vắng vẻ, thời gian vào ban đêm; nhiều ngày sau khi mất trộm, các đơn vị và người dân mới phát hiện. Bên cạnh đó, đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tại nhiều địa bàn. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, chúng tôi từng bước xác định được quy luật gây án của đối tượng”.

“Siêu trộm” sa lưới

Khoảng 7 giờ ngày 14-4, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) và Đội Cảnh sát Hình sự (Công an TP. Pleiku) nhận được tin báo vừa xảy ra vụ mất trộm thiết bị điện tại trạm biến áp của Công ty Điện lực Pleiku thuộc khu dân cư Chư Hdrông, phường Chi Lăng. Trung tá Võ Trường Giang-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an TP. Pleiku) cho biết: “Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an TP. Pleiku đã chỉ đạo hàng chục trinh sát cùng vào cuộc tham gia truy xét nhanh đối tượng trên địa bàn thành phố. Đồng thời, phối hợp với Công an các xã, phường, đội nghiệp vụ đón lõng trên các tuyến đường, cửa ngõ ra vào TP. Pleiku. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Cao Cường đang di chuyển bằng xe máy trên đường Trường Chinh (thuộc phường Chi Lăng, TP. Pleiku) nên đã phối hợp với tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku) khống chế, bắt giữ”. Khám xét nơi ở của Cường tại một nhà trọ gần chợ Chi Lăng, cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật, dụng cụ liên quan để thực hiện hành vi trộm cắp thiết bị điện.

Bước đầu, đối tượng Cường khai nhận đã thực hiện 20 vụ trộm dây cáp điện (địa bàn TP. Pleiku 10 vụ, huyện Đak Đoa 5 vụ, huyện Chư Sê 2 vụ, các huyện Ia Grai, Chư Păh, Đức Cơ mỗi địa phương 1 vụ). Được biết, đối tượng Cường nghiện ma túy, từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” tại tỉnh Đồng Nai vào năm 2018.

Nói về công tác phối hợp điều tra bắt giữ đối tượng Nguyễn Cao Cường, Trung tá Lê Thành Trung-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự-khẳng định: “Đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp thiết bị điện, dây cáp điện để lấy lõi đồng gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho sinh hoạt, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và mất an ninh, an toàn các công trình điện, hệ thống lưới điện trên địa bàn. Hiện vụ án đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku để tiếp tục mở rộng điều tra”.