"Siêu trộm" sa lưới

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ Phạm Minh Tuấn (SN 1977, trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Đây là đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Chư Sê và huyện Ea H’leo (tỉnh Đak Lak).

Ngày 12-4-2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê tiếp nhận đơn trình báo của anh N. (trú tại tổ 2, thị trấn Chư Sê) về việc: Vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, gia đình anh bị kẻ gian cắt khóa đột nhập vào nhà lấy trộm 15 bao hạt tiêu khô trị giá khoảng 60 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, qua khám nghiệm hiện trường, Công an huyện xác định đối tượng phạm tội mang tính chuyên nghiệp. Vì vậy, đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Qua điều tra, xác minh, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, Công an huyện Chư Sê xác định Phạm Minh Tuấn đã gây ra vụ trộm cắp tại nhà anh N. Tuy nhiên, đối tượng này thường sống lang thang, không có nơi cư trú nhất định nên lãnh đạo Công an huyện Chư Sê đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các địa phương lân cận tổ chức xác minh; đồng thời, cử lực lượng phối hợp cùng Công an các xã, thị trấn tuần tra, tổ chức mật phục tại các địa bàn trọng điểm và trên các tuyến giao thông để truy bắt đối tượng.

Đối tượng Phạm Minh Tuấn. (ảnh Công an huyện Chư Sê cung cấp)

Sau hơn 1 tuần triển khai, đêm 20-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê đã bắt giữ Phạm Minh Tuấn khi đối tượng đang điều khiển xe máy BKS 47N1-056.78 mang theo 2 kìm cộng lực để trộm cắp tài sản tại xã Ia Pal, huyện Chư Sê. Tại Cơ quan Điều tra, Tuấn khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp hồ tiêu tại nhà anh N. Ngoài ra, đối tượng khai nhận thêm đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản khác tại địa bàn huyện Chư Sê và huyện Ea H’leo (tỉnh Đak Lak).

Theo đó, vào giữa tháng 3-2022, lợi dụng sơ hở của người dân, Tuấn đã lấy trộm chiếc xe máy BKS 81H4-7168 tại thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê. Tiếp đó, vào ngày 28-3, đối tượng đã cạy cửa đột nhập nhà anh N.Đ.L. (thị trấn Chư Sê) trộm cắp 5 bao hạt tiêu khô có trọng lượng khoảng 300 kg. Trong các ngày 10 và 11-4, đối tượng liên tiếp thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp hạt tiêu khô và xe máy của người dân trên địa bàn thị trấn Chư Sê và xã Ia Pal. Đến ngày 15-4, đối tượng đột nhập vào nhà ông N.Đ.H. (thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê) trộm cắp 8 bao hạt tiêu khô có tổng trọng lượng khoảng hơn 400 kg thì bị phát hiện nên bỏ lại xe máy và tang vật để tẩu thoát.

Ngay sau đó, Tuấn đón xe về huyện Ea H’leo. Tại đây, vào ngày 16-4, đối tượng đã trộm cắp chiếc xe máy BKS 47M8-2803 của người dân để đi lại. Đến ngày 19-4, Tuấn đột nhập vào nhà người dân tại thị trấn Ea Đrăng (huyện Ea H’leo) trộm cắp chiếc xe máy BKS 47N1-056.78 rồi quay lại huyện Chư Sê với mục đích thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Theo xác minh của cơ quan Công an, đối tượng Phạm Minh Tuấn đã có 4 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản” tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Bình Định.