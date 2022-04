Pleiku xử phạt hành chính nhóm thanh thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ hơn 28 triệu đồng

(GLO)- Ngày 22-4, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku đã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý 14 đối tượng thanh-thiếu niên có hành vi tụ tập càn quấy, điều khiển xe mô tô thành đoàn, nẹt pô, rú ga, gây mất trật tự an toàn giao thông (lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ 4 đối tượng còn lại).

Được biết, phần lớn các xe bị tạm giữ đã độ chế thay đổi đặc tính, thay đổi kích cỡ bánh lốp không đúng quy định.

Trước đó, vào ngày 10-4, qua công tác nắm bắt tình hình có một nhóm đối tượng thanh thiếu niên rủ rê, lôi kéo, hẹn nhau tụ tập tại tuyến đường tránh xã Gào để tổ chức đua xe. Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku đã tham mưu cho lãnh đạo Công an thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp các lực lượng tuần tra phòng-chống đua xe trái phép, phối hợp với Công an xã Gào tuần tra kiểm soát tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã. Qua đó, đã phát hiện và kịp thời giải tán 1 nhóm các đối tượng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn gây mất trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính 18 trường hợp, tạm giữ 18 phương tiện, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 28 triệu đồng. Ngoài ra, với các trường hợp không có giấy phép lái xe, không đủ tuổi điều khiển phương tiện, chủ xe còn bị xử phạt 1,4 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Hầu hết các trường hợp vi phạm là thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện (từ 15-17 tuổi) đến từ một số làng dân tộc thiểu số trên địa bàn TP. Pleiku và các địa phương lân cận.

Cảnh sát Giao thông TP. Pleiku kiểm tra xe máy đã qua độ chế, thay đổi ống pô. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi làm việc, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an thành phố đã nhắc nhở các trường hợp vi phạm, ký cam kết không tái phạm. Lực lượng công an cũng sẽ gửi thông báo về địa phương nơi các em cư trú, trường học để cùng các đơn vị phối hợp xử lý, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ hiệu quả hơn, đồng thời ký cam kết với các bậc phụ huynh không giao xe cho con khi chưa có giấy phép lái xe và giáo dục con em mình không độ chế xe, không phóng nhanh vượt ẩu, nẹt pô, chấp hành nghiêm các quy định luật an toàn giao thông đường bộ.

Từ đầu năm 2022 tới nay, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an thành phố đã tiến hành xử phạt 189 trường hợp thanh thiếu niên có hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ; trong đó, tập trung ở các lỗi không có giấy phép lái xe, sử dụng bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn môi trường, tự ý thay đổi đặc tính của xe, vi phạm nồng độ cồn…