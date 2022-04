Pleiku: Phát hiện 336 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ qua hệ thống camera an ninh

(GLO)- Việc áp dụng khoa học công nghệ trong quá trình quản lý trật tự an toàn giao thông đang được Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) triển khai trên mọi phương diện. Trong đó camera giám sát giao thông, hệ thống camera an ninh đã được triển khai và phát huy hiệu quả, giúp lực lượng chức năng xử lý nhiều vi phạm phổ biến.





Hệ thống giám sát camera an ninh của Công an TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính

Theo đó, hiện nay Công an TP. Pleiku đang khai thác, sử dụng 14 camera an ninh được lắp đặt tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Thông qua hệ thống camera an ninh này, trong quý I-2022, Công an thành phố đã phát hiện và gửi thông báo 336 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ (trong đó, ô tô 142 trường hợp, mô tô 194 trường hợp), phần lớn là các lỗi không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, lấn làn. Công an TP. Pleiku đã tiến hành lập biên bản 184 trường hợp với tổng số tiền phạt 468 triệu đồng.

Việc tăng cường “phạt nguội” qua hình ảnh camera sẽ góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông có thể xảy ra.



Thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ qua hệ thống camera an ninh, đồng thời, tiếp tục phối hợp với UBND TP. Pleiku đầu tư, nâng cấp thêm hệ thống camera nhằm đảm bảo việc ghi nhận hình ảnh vi phạm được tốt nhất.



BÁ BÍNH