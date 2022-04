Pleiku: Bắt đối tượng lấy trộm 27 tấm rào chắn quanh lâm viên Biển Hồ

(GLO)- Ngày 22-4, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Tiến Tuấn (SN 1980, trú tại thôn 3, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Tiến Tuấn. (ảnh Công an TP. Pleiku cung cấp)

Trước đó, vào đầu tháng 3-2022, Tuấn đi xung quanh khu vực đường Đ5 lâm viên Biển Hồ thuộc thôn 3 (xã Biển Hồ). Lợi dụng không có người trông coi, Tuấn cùng đồng bọn đã dùng kiềm, cờ lê mở các ốc chân trụ của tấm rào chắn lan can sắt rồi giả danh mình là nhân viên của công trình để thuê xe ô tô tải và thuê người khác bốc vác lên xe mang đi tiêu thụ.

Khi phát hiện các thanh rào chắn bị mất, nhân viên bảo vệ khu du lịch Biển Hồ đã trình báo sự việc lên Công an TP. Pleiku. Nhận tin báo, Công an TP. Pleiku đã xác minh, truy xét và bắt giữ Tuấn. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4-2022 đã nhiều lần trộm cắp tổng cộng 27 tấm rào chắn lan can sắt đem bán để mua ma túy về sử dụng.