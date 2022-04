Phá đường dây mua bán ma túy qua đường hàng không từ Anh về Việt Nam

Nghi phạm Tuấn khai nhận đã cấu kết với người thân của mình đang ở Anh để mua bán vận chuyển ma túy qua đường hàng không về Việt Nam.

Ngày 3.4, thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phá chuyên án mua bán ma túy qua đường hàng không từ nước ngoài về Việt Nam, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Minh Tuấn (34 tuổi, ngụ TP.Vinh, Nghệ An).

Trước đó, qua điều tra, công an phát hiện các tụ điểm bán lẻ ma túy tại Nghệ An có nguồn gốc từ Anh. Sau một thời gian theo dõi, đêm 30.3, lực lượng Công an TP.Vinh phối hợp với một số đơn vị bắt giữ Nguyễn Minh Tuấn khi nghi phạm này đang vận chuyển 1 kg ma túy dạng ketamine và 500 viên thuốc lắc đi tiêu thụ.

Nghi phạm Tuấn bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP. Vinh cung cấp

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Tuấn khai nhận đã cấu kết với người thân đang sống ở nước Anh để mua bán ma túy. Sau khi sử dụng phần mềm trên mạng xã hội để bàn bạc và lên kế hoạch, các nghi phạm này đã vận chuyển ma túy từ Anh về Việt Nam qua đường hàng không.

Ma túy được ngụy trang, che giấu. Ảnh: Công an TP. Vinh cung cấp

Với nhiều hình thức khác nhau, số ma túy được ngụy trang để lọt qua tầm kiểm soát của lực lượng an ninh hàng không rồi đưa về Nghệ An để tiêu thụ.

Hiện, chuyên án phá đường dây mua bán ma túy qua đường hàng không đang được tiếp tục mở rộng điều tra.