Ông Nguyễn Hoài Nam bị đề nghị từ 4 đến 5 năm tù

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Nam từ 4-5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ...; trong khi bị cáo và luật sư để nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.





Sáng 5-4, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 1973, ngụ quận 12) bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.



Kết thúc phiên tòa vào cuối buổi, HĐXX thông báo sẽ tuyên án vào lúc 14g30 cùng ngày.



Nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Nam đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án, cùng quan điểm với các luật sư trước khi tranh luận.



Theo bị cáo Nam, tòa cần cân nhắc các chứng cứ mà VKS đã cáo buộc mình và động cơ của mình là gì, các bài viết trên Facebook của mình có đúng hay không?



Bị cáo Nguyễn Hoài Nam tại toà sáng 5-4. Ảnh: H.YẾN



Trong phần tranh luận, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm đã truy tố và cho rằng đã trả lời đầy đủ các khiếu nại của bị cáo và luật sư. Từ đó, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Nam từ 4-5 năm tù.

Cáo trạng xác định ngày 8-10-2018, ông Nam đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an cung cấp các tài liệu, dữ liệu điện tử và tài liệu khác liên quan đến vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Vụ án này đã được tòa đưa ra xét xử công khai.



Đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo Nam 4-5 năm tù. Ảnh: H.YẾN



Ông Nam cũng được các cơ quan tố tụng trả lời việc tố cáo là sai, không có căn cứ. Dù vậy, ông Nam đã đăng nhiều bài trên trang Facebook cá nhân có nội dung đả kích cơ quan, tổ chức và các cá nhân thuộc Cơ quan CSĐT- Bộ Công an bao che, bỏ lọt tội phạm.



Theo đó, ông đăng nhiều bài trên trang Facebook cá nhân để đả kích các cơ quan, tổ chức và các cá nhân gồm ông Trần Văn Vệ (nguyên Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) và một số điều tra viên bao che, bỏ lọt tội phạm.



Ông Nam cho rằng, mình có đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của 14 đối tượng đưa hối lộ nhưng ông Quân và ông Vệ không xem xét, bỏ lọt tội phạm.



Đến tháng 12-2020, ông Vệ và ông Trần Văn Quân (điều tra viên) có đơn tố giác về tội phạm gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, tố cáo ông Nam.



Theo cơ quan tố tụng, những bài viết nói trên có nhiều bình luận, chia sẻ với từ ngữ thiếu văn hóa, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân cũng như uy tín cơ quan bảo vệ pháp luật.



Cơ quan tố tụng nhận định ông Nam thực hiện hành vi với lỗi cố ý.



Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Nguyễn Hoài Nam từng là phóng viên, cộng tác viên của nhiều tờ báo khác nhau.



https://plo.vn/phap-luat/ong-nguyen-hoai-nam-bi-de-nghi-tu-4-den-5-nam-tu-1052499.html



Theo HOÀNG YẾN (PLO)