Nhiều nạn nhân ở Gia Lai bị lừa đảo hơn 18 tỉ đồng qua mạng xã hội

Lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của người dân, các nhóm tội phạm công nghệ cao thông qua mạng xã hội đã lừa đảo, tìm cách lấy tiền từ tài khoản ngân hàng trực tuyến. Các nạn nhân phải vay mượn, cầm cố tài sản để đưa tiền cho nhóm lừa đảo này.

Giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát

Ngày 29.4, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho hay, yêu cầu công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tuyên truyền về phương thức thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội đến người dân, nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Các đối tượng lừa đảo gọi điện đến số máy của các bị hại tự xưng là nhân viên của công ty viễn thông để báo nợ tiền cước điện thoại hoặc tự xưng là cán bộ Công an, cán bộ Viện Kiểm sát thông báo bị hại có liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn lậu ma túy mà Bộ Công an đang tiến hành điều tra.

Có khi nhóm đối tượng yêu cầu tham gia đầu tư tài chính APP, tuyển cộng tác viên... Sau đó, đề nghị bị hại kê khai tài chính, tài sản, tiền mặt hiện có, tiền trong tài khoản ngân hàng đồng thời đe dọa yêu cầu cung cấp thông tin liên quan tài khoản ngân hàng để phục vụ cho công tác điều tra, xác minh, hoặc nộp thêm tiền đảm bảo việc tham gia đầu tư APP.

Nhiều bị hại do tâm lý lo sợ dẫn đến lầm tưởng các đối tượng là cán bộ Công an, Viện Kiểm sát thật và sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân và gia đình nên đã cung cấp các thông tin, nộp tiền vào tài khoản theo yêu cầu của đối tượng và bị các đối tượng chiếm đoạt.

Từ ngày 2.4.2022 đến nay, tại Gia Lai ghi nhận 4 bị hại, trong đó có những người bị chiếm đoạt số tiền lớn: chị N.T.D.H. (trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) bị chiếm đoạt 10,4 tỉ đồng; chị N.T.H. (trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) bị chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng; chị T.T.H. (trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) bị chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.

Lừa đảo bằng cách bán hàng qua mạng

Từ đầu tháng 4.2022 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai nhận được nhiều đơn tố giác tội phạm liên quan đến sử dụng mạng viễn thông, mạng internet, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 18 tỉ đồng.

Cụ thể, đối tượng sử dụng các phương thức, thủ đoạn như sau: Các đối tượng tìm kiếm các trang, tài khoản Facebook đăng tải thông tin bán các loại hàng hóa như cà phê, chè, rượu, sâm... Sau đó sử dụng tài khoản Facebook “ảo” để kết bạn với người bán rồi đặt mua hàng và yêu cầu người bán gửi cho đối tượng thông tin về tài khoản ngân hàng để đối tượng chuyển tiền thanh toán hàng hóa đặt mua.

Nhằm tạo sự tin tưởng cho người bán, các đối tượng làm giả hình ảnh giao dịch chuyển tiền thanh toán thành công và gửi cho người bán. Tuy nhiên, khi kiểm tra tài khoản người bán vẫn không nhận được tiền.

Sau đó, đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng gọi điện đến yêu cầu người bán kết bạn Zalo và gửi cho người bán đường link (có chứa mã độc) hoặc mã QR và yêu cầu đăng nhập vào tài khoản ngân hàng thực hiện quét mã QR để nhận tiền với lý do số tiền đang bị treo không về được. Sau khi người bán quét mã QR thì tài khoản ngân hàng báo bị trừ tiền.

Tại tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 2 bị hại là chị T.T.T.H. (trú tại tổ 3, phường Hội Phú, TP. Pleiku) và anh N.H.Đ. (trú tại hẻm 24 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku) với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 300 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, mặc dù đây không phải là thủ đoạn lừa đảo mới và đã diễn ra khá nhiều trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng như các địa phương khác trong cả nước nhưng nhiều trường hợp người dân do nhận thức cảnh giác chưa cao nên bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều bị hại không có tiền phải đi vay mượn, bán, cầm cố tài sản để gửi cho đối tượng. Công an tỉnh Gia Lai sẽ tăng cường tuyên truyền, chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.