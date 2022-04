Nhận 'chạy' làm sổ đỏ để chiếm đoạt 500 triệu đồng

Không có khả năng làm sổ đỏ nhưng lợi dụng lúc anh D. đang vướng thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên Nguyễn Tú Anh hứa hẹn giúp, chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng.





Công an tỉnh Thái Bình vừa thông tin, CQĐT Công an H.Hưng Hà đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tú Anh (47 tuổi, trú tại tổ 1, phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, điều 174, bộ luật Hình sự. Bị can Tú Anh đã nhận tiền và hứa hẹn sẽ làm sổ đỏ giúp anh D. nhưng sau đó không thực hiện.



Các quyết định, lệnh đã được Viện KSND H.Hưng Hà phê chuẩn.





Nguyễn Tú Anh tại Cơ quan điều tra Công an H.Hưng Hà. Ảnh: CACC



Hồ sơ của cơ quan điều tra cho thấy, Nguyễn Tú Anh và anh T.V.D quen biết nhau. Trong một lần nói chuyện Tú Anh thấy anh D. đang bị vướng mắc một số thủ tục nên chưa thể làm sổ đỏ cho mảnh đất của mình.



Mặc dù không có khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Tú Anh đã hứa hẹn với anh D. là sẽ hoàn thiện thủ tục giúp anh D. và đề nghị anh D. đưa cho mình 500 triệu đồng để đi làm sổ đỏ.



Tuy nhận tiền của anh D. từ lâu nhưng Tú Anh không thực hiện đúng lời hứa. Vụ việc bị Công an phát hiện sau đó.



Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Tú Anh không có khả năng làm, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số tiền Tú Anh nhận của anh D. đã đem sử dụng vào mục đích khác.



Hiện Cơ quan điều tra Công an H.Hưng Hà đang phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Tú Anh trong việc làm sổ đỏ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cù Hiền (TNO)