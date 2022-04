Kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

(GLO)- Thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động tuyên truyền, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ngăn chặn việc tán phát các tài liệu có nội dung phản động, kích động, phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc; kiểm soát, ngăn chặn thông tin độc hại trên internet, không để các phần tử thù địch ở nước ngoài lợi dụng móc nối, chỉ đạo số phần tử chống đối ở bên trong hoạt động.

Nhận diện phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch

Tiếp tục thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch, phản động sử dụng ngày càng nhiều phương thức, thủ đoạn vô cùng tinh vi, xảo quyệt nhằm thực hiện âm mưu cơ bản, xuyên suốt, lâu dài là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa. Trong đó, chúng triệt để lợi dụng internet, nhất là các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, lập kênh YouTube… để tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chính quyền vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp dân tộc, không có tự do tôn giáo.

Tại Gia Lai, bọn phản động FULRO lưu vong tiếp tục sử dụng không gian mạng làm phương tiện để liên lạc, mở các lớp đào tạo trên các diễn đàn trực tuyến; móc nối, động viên số đối tượng bên trong duy trì niềm tin vào “Nhà nước Đê ga”, tà đạo “Hà Mòn”; dụ dỗ, lôi kéo người dân tộc thiểu số vượt biên sang Campuchia, Thái Lan để hoạt động chống phá và nuôi dưỡng “giấc mơ Mỹ” đầy mơ hồ, ảo vọng. Chúng tạo lập nhiều trang Facebook như “Người Thượng Vì Công Lý”, “Motagnard Stand For Justice”... để tuyên truyền, xuyên tạc trắng trợn về tình hình dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ, phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước ta. Có thể nói, những hoạt động của FULRO trên không gian mạng đã có tác động nhất định đến tư tưởng, nhận thức của một bộ phận người dân tộc thiểu số, tạo ảo tưởng và tâm lý trông chờ vào sự thành công của FULRO; làm giảm hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảm hóa tại cộng đồng của các lực lượng chức năng.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh: T.T

Bên cạnh đó, các đối tượng bất mãn, phản động trong và ngoài nước như Phạm Đoan Trang, Phạm Minh Vũ, Nguyễn Văn Đài, Bùi Thanh Hiếu… cùng một số đối tượng bất mãn, tiêu cực, khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh đã lợi dụng những bất cập, thiếu sót của cơ quan chức năng trong việc thực hiện các chính sách kinh tế-xã hội, nhất là các vấn đề liên quan đến việc đền bù, giải tỏa đất đai; những vấn đề liên quan đến đầu tư, xây dựng và phát triển các dự án năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió hay việc cán bộ, đảng viên các cấp bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự… để đăng tải, chia sẻ những thông tin, bình luận chủ quan, phiến diện nhằm bôi nhọ, xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của chính quyền các cấp. Đáng chú ý, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh phát hiện hơn 140 tài khoản Facebook cá nhân có địa chỉ cư trú tại Gia Lai với nhiều lý do khác nhau đã tham gia các nhóm có tính chất phản động trên không gian mạng, thành phần tham gia đa dạng như học sinh, sinh viên, chủ doanh nghiệp tư nhân, lao động tự do… Ngoài ra, lợi dụng dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng đã đưa ra những thông tin giả, sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng-chống dịch của địa phương. Những tình hình trên đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quyết liệt đấu tranh phản bác

Nhận thức rõ những tác động tiêu cực của các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu, độc trên không gian mạng đối với công tác tư tưởng, nhằm bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thời gian qua, Công an tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ và đạt những thành tích đáng ghi nhận.

Theo đó, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tốt công tác nắm tình hình trong nước, quốc tế và tại địa phương, nghiên cứu dự báo, phát hiện kịp thời âm mưu, thủ đoạn hoạt động mới cũng như thời điểm thực hiện chiến dịch phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, FULRO lưu vong; theo dõi, bám sát những vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm để tham mưu, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác đến quần chúng nhân dân. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp kịp thời phát hiện, khắc phục và giải quyết dứt điểm những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong công tác quản lý nhà nước, thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, những vấn đề có liên quan đến đất ở, đất sản xuất, giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số… không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc trên không gian mạng. Tổ chức rà soát, gọi hỏi, đấu tranh, xử lý số đối tượng tham gia các nhóm kín, phản động trên không gian mạng. Phối hợp với ngành Tuyên giáo, Thông tin và Truyền thông, các đoàn thể chính trị-xã hội và cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức định hướng tuyên truyền các vụ việc phức tạp như việc tổ chức triển khai dự án Sân golf Đak Đoa; vụ án cố ý gây thương tích liên quan đến quân nhân Nguyễn Văn Thiên; vụ án giết người, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội…

Đặc biệt, đến nay, Ban Chỉ đạo của Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương đã tạo lập, quản lý và sử dụng hơn 230 trang thông tin như Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, trang thông tin của Công an các huyện, thị xã, thành phố, Công an cấp xã, tiến hành đăng tải hơn 10.000 bài viết, video/năm, thu hút hàng trăm triệu lượt tiếp cận, bình luận, chia sẻ phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là dịp diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng như: Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền về hình ảnh, nét đẹp, chiến công, sự hy sinh của lực lượng Công an nhân dân giúp dân trong bão lũ, đấu tranh phòng-chống tội phạm và phòng-chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức các tuyến tin, bài nhằm định hướng dư luận khi xảy ra vụ việc phức tạp, nhạy cảm; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tấn công chính trị, vạch mặt, hạ uy tín các đối tượng cực đoan, đối tượng xấu trên địa bàn… Đồng thời, Công an tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng cũng như trách nhiệm, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác này; thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo góp phần nâng cao chất lượng thể hiện tin, bài, phấn đấu mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an là một cây bút sắc bén bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó, lực lượng Công an toàn tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, truy tìm, xử lý hàng chục trường hợp đăng tải và chia sẻ thông tin có nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước, xúc phạm đến danh dự của lực lượng Công an, xuyên tạc, bịa đặt, thông tin sai sự thật về dịch Covid-19… Từ năm 2020 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 205 trường hợp vi phạm, phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 60 trường hợp với số tiền hơn 200 triệu đồng; răn đe, giáo dục các trường hợp còn lại; đồng thời, yêu cầu các đối tượng trên gỡ bỏ bài viết đã đăng tải, chia sẻ, đăng thông tin cải chính và cho tự nguyện viết cam kết không tái phạm.

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, lực lượng Công an rất cần sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, nhịp nhàng của Ban Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn; đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt thành, vô tư, tâm huyết của quần chúng nhân dân.