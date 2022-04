Khởi tố vụ câu cá biến tướng cờ bạc

Các 'cần thủ' đánh bạc dưới hình thức đi câu cá phải bỏ tiền triệu để mua vé vào hồ câu 'cá đeo khuyên', được quy ước có giá lên đến hàng chục triệu đồng.





Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” xảy ra ngày 6.4 tại xã Quỳnh Thọ (H.Quỳnh Phụ, Thái Bình). Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng đã ra các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can đối với hơn 10 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điều 322, bộ luật Hình sự.



Hồ câu Thảo Vy, nơi tụ tập nhiều “cần thủ” đến đánh bạc núp bóng hình thức câu cá trúng thưởng. Ảnh: Cù Hiền

Đeo khuyên vào lưng cá để... đánh bạc



Trước đó, vào trưa 6.4, tại hồ câu Thảo Vy (thôn Hưng Đạo, xã Quỳnh Thọ), sau khi ca câu cá buổi sáng kết thúc, hàng chục “cần thủ” (người câu cá) đang nghỉ giải lao thì lực lượng cảnh sát ập vào khống chế, đưa 34 người về trụ sở làm việc, phục vụ xác minh, điều tra. Toàn bộ hệ thống camera an ninh tại hồ câu Thảo Vy cũng bị lực lượng chức năng yêu cầu trích xuất dữ liệu.



Hồ câu Thảo Vy là của gia đình ông Phạm Quang Hồ (40 tuổi) ngụ xã Quỳnh Thọ. Qua mạng xã hội, chủ hồ giới thiệu vào thứ tư và chủ nhật hằng tuần sẽ có 2 ca câu cá trúng thưởng. Ca sáng từ 7 - 12 giờ, ca chiều từ 13 - 18 giờ. Giá vé là 1 triệu đồng/ca, còn nếu mua vé cả ngày thì giá 1,5 triệu đồng.



Dưới hồ câu, theo quảng cáo của chủ hồ, có tổng cộng 38 con cá đã được đeo khuyên ở lưng để phục vụ cho việc “câu có thưởng”. Trong đó, có 1 con cá đeo khuyên được quy ước giá 20 triệu đồng, 1 con đeo khuyên 15 triệu đồng, 2 con đeo khuyên 10 triệu đồng, 9 con đeo khuyên 5 triệu đồng, 10 con đeo khuyên 3 triệu đồng, 10 con đeo khuyên 2 triệu đồng và 5 con đeo khuyên 1 triệu đồng... Tổng giá trị của 38 con cá đeo khuyên ở hồ Thảo Vy là 155 triệu đồng.



Ngoài việc mua vé vào hồ câu cá trúng thưởng, các “cần thủ” còn cá độ ngoài với nhau, số tiền có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.



Vào ngày chủ nhật 3.4, giải “câu cá trúng thưởng” tại hồ Thảo Vy đã được tổ chức với sự tham gia của khoảng 20 “cần thủ”. Đến phiên “câu cá trúng thưởng” diễn ra vào thứ tư (6.4) thì tụ điểm này bị cơ quan chức năng triệt phá.





Các khuyên có ghi sẵn mệnh giá dùng để đeo lên lưng cá



Nguy cơ lan rộng



Trả lời Thanh Niên về vụ việc trên, một lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình thông tin thêm: “Đây là thủ đoạn đánh bạc và tổ chức đánh bạc rất tinh vi, trá hình dưới hình thức câu cá trúng thưởng với số tiền cá cược lên đến hàng trăm triệu đồng”.



Theo vị này, hình thức câu cá giải trí biến tướng cờ bạc tuy đã xuất hiện tại nhiều địa phương ở phía nam, nhưng đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Thái Bình triệt phá một vụ đánh bạc dưới hình thức này.



Xác định đây là loại hình phạm tội mới, có nguy cơ lây lan nhanh gây mất ổn định xã hội, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an H.Quỳnh Phụ triển khai triệt phá để ngăn chặn và xử lý.





Nhiều nơi vẫn rầm rộ mời chào



Trước đó, từ 21 - 22.3, Thanh Niên đăng loạt bài điều tra Câu cá giải trí biến tướng cờ bạc phản ánh tình trạng nhiều hồ câu cá tổ chức câu giải trí với phần thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài TP.HCM, nhiều tỉnh thành khác cũng xuất hiện tình trạng này. Sau khi báo phản ánh, chính quyền địa phương đã phối hợp công an kiểm tra xử lý chủ các hồ câu cá giải trí biến tướng cờ bạc.



Đáng nói, hiện tình trạng này vẫn tồn tại. Chiều 9.4, PV Thanh Niên liên hệ với nam thanh niên tên T., qua số điện thoại 0978097XXX, hỏi về việc câu cá giải trí tại hồ câu G.T (xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM). “Ngày 10.4 hồ sẽ tổ chức câu giải, giá mỗi cần là 1,1 triệu đồng. Giải nhất đêm là 18 triệu đồng, sử dụng mồi tự do”, T. chào mời.



Ngoài ra, hồ câu giải trí H.Y (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai), hồ câu H.A (H.Trảng Bàng, Tây Ninh) vẫn ngang nhiên quảng cáo trên mạng xã hội Facebook về thông tin câu giải với số tiền thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng. Trác Rin

